中華郵政深耕房貸市場 推出壽險房貸優惠方案

中華郵政以壽險資金辦理不動產抵押借款業務，協助客戶取得資金購買住宅或房屋修繕，凡年滿18歲至68歲之「保戶」或「非保戶」，有穩定收入，能提供本人、配偶、父母、子女或兄弟姐妹之房屋及其基地，並設定第一順位抵押權予中華郵政者均可申辦郵政壽險房貸。

中華郵政依不同族群分別提供優惠之壽險房貸商品：「軍公教優利貸款」係專為現職軍公教人員設計，目前機動利率2.185%起；「郵優貸」係針對郵政壽險保戶及薪資存款戶提供專屬優惠，目前機動利率2.38%起，「首購」客戶還能選擇中華郵政自辦之「青年首次購屋優惠貸款」，其利率分為一段式機動利率（2.305%）或二段式機動利率（2.065%起）。

中華郵政表示，為落實風險控管，並符合主管機關相關規範，將依借款人之信用狀況、還款能力、資金用途等條件綜合評估，核給適宜的貸款條件及額度。