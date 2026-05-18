快訊

知名創投家：台灣戰略地位18個月後生變 原因是「這個」

慘遭親哥、保母性侵！受害弟遭家族唾棄「忘恩負義」親上火線吐真相

停11分收60元！宜蘭後站停車場驚傳「非法營業半年」恐引爆消費糾紛

聽新聞
0:00 / 0:00

上海商銀：外部挑戰瞬息萬變 採靈活對策因應

中央社／ 記者呂晏慈台北18日電

台股今年屢創新高，資本市場活絡，金融業獲利表現豐收。展望未來，上海商銀今天表示，外部挑戰瞬息萬變，將密切關注經營環境變動，採取靈活營運對策。台中銀則表示，仍會審慎操作，儘量持盈保泰。

上海商銀今天受華南永昌證券邀請舉辦線上法說會，總經理郭進一說明，今年全球經濟展望仍受地緣政治衝突、美國貿易政策以及主要央行貨幣政策等不確定因素，影響金融市場的穩定，面對瞬息萬變的外部挑戰，將密切關注經營環境的變動，靈活採取妥適的營運對策，向前推進各項業務，持續創造營收與獲利。

財務表現方面，上海商銀今年第1季合併稅後淨利新台幣65.2億元，年增10.74%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，手續費淨收益年增13.04%，每股盈餘（EPS）1.05元，優於去年同期的0.96元。

郭進一提及，將持續強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，首季個體的保險佣金收入較去年同期成長24.5%，非利息收益占淨收益比重也顯著提升。

台中銀今天舉行線上法說會，公布今年第1季營運成果。台中銀行第1季稅後淨利24.26億元，年增11.59%，每股盈餘0.4元，年增8.11%；總資產為1兆169億元，淨值為936億元。

對於第2季與下半年金融市場展望，台中銀說明，今年第1季美股帶動台股上漲，首季投資收益良好，而4月以來台灣資本市場漲幅大，各家銀行獲利表現都非常亮眼，不過各國對未來美股走勢多持「審慎保守」看法，因此後續仍會審慎操作，儘量持盈保泰。

上海商銀 台中銀 台股

延伸閱讀

台中銀法說會／首季總資產為1.0169兆元 淨值為936億元

國銀海外據點首季賺近290億 年增8.6%「創同期新高」

聯友金屬首季賺1個股本 加入千金股之列

台股驚跌千點力守月線！法人喊免驚：逢回即長線買點

相關新聞

中華郵政深耕房貸市場 推出壽險房貸優惠方案

中華郵政公司以壽險資金辦理不動產抵押借款業務，協助客戶取得資金購買住宅或房屋修繕，凡年滿18歲至68歲之「保戶」或「非保戶」，有穩定收入，能提供本人、配偶、父母、子女或兄弟姐妹之房屋及其基地，並設定第一順位抵押權予中華郵政公司者均可申辦郵政壽險房貸。

亞資中心即將滿周年 彭金隆今日南下視察四家機構

金管會主委彭金隆今日前往高雄視察「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區」，在專區即將屆滿一周年之際瞭解各業別試辦業務推動情形，彭金隆實地訪視華南銀行和台北富邦銀行2家銀行，以及南山人壽和第一金投信。

凱基證券主辦溢泰實業5月18日掛牌上市 攜手全球水務專家開創永續新局

凱基證券主辦輔導的全球水務處理標竿企業—溢泰實業（7818），18日以每股70元正式掛牌上市。凱基證券憑藉專業輔導實力，協助溢泰順利進入資本市場，見證這家台灣隱形冠軍從民生淨水領域跨足半導體綠色循環的轉型成果，展現凱基證券深耕ESG永續金融、發掘優質企業價值的專業能力。

元大期貨率先推出Cboe美股選擇權 搶攻多元策略交易新機會

在地緣政治風險、通膨疑慮與利率政策反覆影響下，近一年來美股市場波動明顯加劇，行情頻繁出現急漲急跌現象。即使主要指數仍維持相對高檔，市場節奏已由過去偏向單邊上漲，逐步轉變為受總經、政策與企業財報等事件驅動的高波動行情，許多投資人陷入「現股受困、不願認賠」的資產波動兩難。隨市場節奏轉向高波動行情，單純持有現股已難因應短線衝擊，部位管理成為獲利關鍵。元大期貨（6023）因應市場需求推出美股選擇權，提供避險與增益的雙重優勢，協助交易人擺脫單邊做多的限制，以更具資金效率的方式優化跨市場資產配置。

國泰世華主辦三井住友航空租賃聯貸案 募資總額37億美元、超額認購85%

國泰世華銀行新加坡分行（下稱國泰世華新加坡分行）深耕國際聯貸市場再創佳績，近日以共同主辦行身分，參與全球規模最大的飛機租賃業者之一三井住友航空租賃公司（SMBC Aviation Capital）聯貸案，該案於主辦包銷行首輪募集階段即順利募集20億美元，並進一步擴大銀行團規模至總額37億美元（約新台幣1,171億元 ）。在銀行團高度支持下，本案最終吸引40家台灣與國際金融機構踴躍參與，整體超額認購率達85%，充分展現國泰世華於國際金融市場的聯貸籌組實力與高度信譽。

國銀海外獲利版圖大洗牌 香港、大陸占比同步下滑 美、星攀升

國銀海外賺錢地圖變了。金管會公布，2026年首季國銀海外分子行稅前盈餘289.9億元、寫歷史同期新高；其中香港與大陸獲利市占率同步下滑，美、星攀升，顯示過去靠香港獲利撐場的時代，正被美、日、星崛起取代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。