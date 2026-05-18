上海商銀：外部挑戰瞬息萬變 採靈活對策因應

台股今年屢創新高，資本市場活絡，金融業獲利表現豐收。展望未來，上海商銀今天表示，外部挑戰瞬息萬變，將密切關注經營環境變動，採取靈活營運對策。台中銀則表示，仍會審慎操作，儘量持盈保泰。

上海商銀今天受華南永昌證券邀請舉辦線上法說會，總經理郭進一說明，今年全球經濟展望仍受地緣政治衝突、美國貿易政策以及主要央行貨幣政策等不確定因素，影響金融市場的穩定，面對瞬息萬變的外部挑戰，將密切關注經營環境的變動，靈活採取妥適的營運對策，向前推進各項業務，持續創造營收與獲利。

財務表現方面，上海商銀今年第1季合併稅後淨利新台幣65.2億元，年增10.74%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，手續費淨收益年增13.04%，每股盈餘（EPS）1.05元，優於去年同期的0.96元。

郭進一提及，將持續強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，首季個體的保險佣金收入較去年同期成長24.5%，非利息收益占淨收益比重也顯著提升。

台中銀今天舉行線上法說會，公布今年第1季營運成果。台中銀行第1季稅後淨利24.26億元，年增11.59%，每股盈餘0.4元，年增8.11%；總資產為1兆169億元，淨值為936億元。

對於第2季與下半年金融市場展望，台中銀說明，今年第1季美股帶動台股上漲，首季投資收益良好，而4月以來台灣資本市場漲幅大，各家銀行獲利表現都非常亮眼，不過各國對未來美股走勢多持「審慎保守」看法，因此後續仍會審慎操作，儘量持盈保泰。