台灣金聯結盟8大公股銀行 打造包租代管一站式服務

台灣金聯全資子公司力興公司今天宣布與彰化銀行簽署合作備忘錄，完成8大公股銀行跨業結盟合作網絡，包租代管與信託業務所建構的一站式服務模式正式成形。

台灣金聯董事長宮文萍透過新聞稿表示，去年底台灣65歲以上人口占比達20.06%，正式邁入超高齡社會；另據金管會統計，去年安養信託財產本金約新台幣1844億元，規模較10年前增加43倍。

她說明，截至今年3月底，金融機構辦理以房養老累計核貸件數1萬663件、核貸額度628億元，在件數及金額方面，公股銀行均占98%，顯示以房養老市場高度集中於公股銀行，並由穩定成長期進入加速期。

宮文萍說明，台灣金聯籌組「公公聯手、強強合作」聯盟，符合當前市場主流趨勢，可滿足民眾需求，透過安養信託進行跨界資源整合，例如納入不動產管理，讓不動產租金收入做為安養開銷，兼顧生活照護與財務自主需求，已經成為超高齡社會年長者亟需的服務。

至於具體合作模式，宮文萍表示，銀行端在辦理客戶信託業務時，若有不動產租賃或管理需求，得透過合作機制轉介由台灣金聯提供包租代管等相關不動產專業服務。

她補充，台灣金聯客戶如有信託規劃需求，亦可轉介給相關銀行提供信託商品及相關金融服務，透過團隊的專業對接，深化包租代管、信託業務整合型服務。