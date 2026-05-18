台灣人壽攜手彰銀銷售「美利33美元終身壽險」 5月全新上市

繳費三年完備資產配置與壽險三大保障！台灣人壽推出「台灣人壽美利33美元終身壽險」（簡稱「美利33」），整合終身壽險、全球資產布局與傳承，為保戶量身打造安穩享退、財富傳承新選擇。

根據《2026全球風險報告》，通膨與資產泡沫疑慮升溫，「不確定性」已成關鍵風險，因此完整財務規劃刻不容緩。台灣人壽「美利33」以美元計價，降低單一貨幣風險，有利國際資產布局，亦兼具保障與傳承功能，除有終身壽險保障，並可指定身故受益人，提前為家人預備傳承規劃，讓保障、資產累積與傳承一次到位。

「美利33」提供保戶三重安心，第一重：採3年期繳設計，縮短繳費期間，保戶資金運用更彈性；第二重：年繳保費3.8萬美元（含）以上，符合高保費及繳費方式優惠條件，最高可享3%保費折扣；第三重：具身故、完全失能、祝壽保險金3大保障，亦可透過指定身故受益人機制，讓財富留得久、傳得遠。

以40歲男性投保「美利33」為例，基本保險金額124,051美元，符合高保費及繳費方式條件再享最高3%保費折扣，實際年繳保費38,000美元，三年總保費114,000美元。至第3保單年度期滿時，保單現金價值可達115,388美元，已超過實際總繳保費，身故／完全失能保險金逾163,176美元，保單現金價值與保障金額亦會隨時間複利持續提升，展現長期保障與資產累積的優勢。

台灣人壽與彰化銀行首波合作銷售「美利33美元終身壽險」，5月全新上市，期盼保單透過跨平臺通路，民眾讓愛與資產都能妥善交付，真正達到讓愛延續、傳承家的未來。