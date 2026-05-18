凱基證券主辦溢泰實業5月18日掛牌上市 攜手全球水務專家開創永續新局

凱基證券主辦輔導的全球水務處理標竿企業—溢泰實業（7818），18日以每股70元正式掛牌上市。凱基證券憑藉專業輔導實力，協助溢泰順利進入資本市場，見證這家台灣隱形冠軍從民生淨水領域跨足半導體綠色循環的轉型成果，展現凱基證券深耕ESG永續金融、發掘優質企業價值的專業能力。

溢泰實業自1981年成立以來，深耕水處理領域逾四十載，始終秉持對純淨的極致追求。該公司擁有國際級認證實驗室，近年更成功將技術延伸至半導體產業，提供關鍵的綠色水務解決方案與減廢循環系統。此外，溢泰旗下品牌Yakima將環境永續與熱愛生活的文化深度結合。

在全球ESG永續發展趨勢下，水資源的循環利用已成為半導體等高科技產業的關鍵課題。溢泰實業憑藉著自有的國際級實驗室與深厚的材料科學底蘊，成功開發出具備高競爭力的RO膜與活性碳再生技術，將原本的民生淨水優勢延伸至工業減廢領域。這種由製造轉型為永續服務過程，讓溢泰不再只是設備供應商，而是協助客戶達成環境友善目標的重要夥伴，這份獨特的企業基因，正是其在資本市場中獲得高度關注的核心價值。

此外，在因應地緣政治與全球貿易變局，溢泰建構彈性的跨國生產網絡，透過台灣、美國、中國大陸與泰國的生產基地布局，精準滿足全球客戶對供應鏈多元化與在地化交付的戰略需求。其一體化開發能力與全球配置實力，是其穩坐全球水務代工龍頭並持續擴張市占率的核心競爭力。

凱基證券始終秉持以客戶為中心的核心價值，深厚的承銷經驗與對產業價值的精準判斷，凱基證券長期致力於協助具備技術實力與成長潛力的優質企業進入資本市場，此次掛牌上市，不僅展現溢泰實業的經營成果，也彰顯凱基證券在推動企業升級轉型及深耕永續金融領域的承銷實力。