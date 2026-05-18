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資金轉向三類低基期具轉機族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動野村台灣50ETF(00985A)前十大持股。(資料來源：臺灣證券交易，野村投信官網)
主動野村台灣50ETF(00985A)前十大持股。(資料來源：臺灣證券交易，野村投信官網)

台股近期雖有資金動能支撐，惟隨著漲幅擴大，市場波動亦明顯增加，盤勢逐步進入高檔震盪格局。野村投信投資策略部副總樓克望表示，資金輪動速度加快，操作不宜過度追高，反而可留意拉回整理後具支撐的切入機會。盤面焦點亦逐步由高基期大型權值股，轉向低基期與具轉機題材族群，包括IC設計、重電設備與機器人相關領域等。

主動野村台灣50ETF（00985A）布局上，除核心配置於AI供應鏈關鍵產業核心外，並以半導體、電子零組件、伺服器與網通設備等關鍵類股為主要配置方向，完整呈現台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位與成長動能，也間接呼應此一資金輪動。主動野村台灣50ETF基金經理人林浩詳表示，在半導體方面，受惠於AI運算需求爆發，高效能運算（HPC）與AI加速器成為產業成長核心。隨著雲端服務業者持續擴大AI資本支出，先進製程與先進封裝需求長期維持高檔，特別是在晶片運算密度提升與能效優化要求下，帶動晶圓製造與封裝技術同步升級。此一趨勢使半導體產業不僅具備技術門檻優勢，更享有高度需求能見度，成為AI時代最具代表性的受惠族群。

林浩詳從電子零組件分析，AI基礎建設升級亦帶動關鍵材料與元件需求顯著提升。隨著AI伺服器功耗快速攀升，高效率電源管理與供電系統的重要性大幅提高，加上高速運算環境對材料性能要求提升，包括高階基板與相關電子零組件皆出現規格升級與單價提升的趨勢。這些產業具備「量增＋價升」的雙重成長動能，成為AI產業鏈中不可忽視的重要環節。

樓克望表示，在電腦及週邊設備類股方面，AI伺服器需求持續爆發，帶動整體伺服器產業進入新一輪成長週期。隨著生成式AI與大型語言模型（LLM）快速發展，雲端資料中心擴建速度加快，推升伺服器出貨量及相關零組件需求。同時，AI運算密度增加亦帶動散熱技術升級，從傳統氣冷逐步邁向液冷解決方案，使相關週邊設備產業同步受惠，形成完整的成長動能。

樓克望從通信網路觀察，AI資料運算需求爆發也同步推升高速傳輸與網通設備升級。隨著AI模型訓練與推論資料量大幅增加，資料中心內部及跨資料中心的傳輸速度需求快速提升，高速交換器與網通設備進入技術升級周期，帶動整體產業需求增溫。未來隨著800G甚至更高速規格逐步普及，網通產業將持續受惠於AI應用擴張。

林浩詳指出，隨著晶片複雜度提升與製程持續微縮，對測試與驗證的要求也同步提高，帶動相關設備與解決方案需求穩定成長。AI晶片從設計到量產的技術門檻提高，使測試設備產業具備長期發展契機。

林浩詳表示，00985A所布局的核心類股，正是AI產業鏈由上而下的關鍵環節，涵蓋「晶片製造 → 關鍵材料 → 系統組裝 → 網通傳輸」的完整生態體系，具備高度產業連動性與成長一致性。在AI題材帶動下，產業趨勢亦呈現幾項明確利多方向。首先，全球科技巨頭持續擴大AI資本支出，形成穩定且長期的需求來源；其次，AI應用由雲端延伸至邊緣裝置，帶動整體半導體與電子產業需求全面提升；再者，隨著技術升級與產品規格提高，產業平均售價與毛利結構亦有改善空間。

樓克望分析，00985A在維持AI主軸的同時，適度布局內需消費、電信與金融類股，作為投組的風險平衡。這些產業具備現金流穩定與波動較低的特性，有助於在市場震盪期間提供防禦效果，提升整體投組穩定性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00985A野村臺灣增強50

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