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元大期貨率先推出Cboe美股選擇權 搶攻多元策略交易新機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨平台領先交易Cboe美股選擇權，打造更完整的期貨交易生態系。元大期貨／提供
元大期貨平台領先交易Cboe美股選擇權，打造更完整的期貨交易生態系。元大期貨／提供

在地緣政治風險、通膨疑慮與利率政策反覆影響下，近一年來美股市場波動明顯加劇，行情頻繁出現急漲急跌現象。即使主要指數仍維持相對高檔，市場節奏已由過去偏向單邊上漲，逐步轉變為受總經、政策與企業財報等事件驅動的高波動行情，許多投資人陷入「現股受困、不願認賠」的資產波動兩難。隨市場節奏轉向高波動行情，單純持有現股已難因應短線衝擊，部位管理成為獲利關鍵。元大期貨（6023）因應市場需求推出美股選擇權，提供避險與增益的雙重優勢，協助交易人擺脫單邊做多的限制，以更具資金效率的方式優化跨市場資產配置。

元大期貨推出芝加哥期權交易所（Cboe）美股個股選擇權，提供市場兼具策略彈性與完整交易機制的海外投資工具。相較於現股偏向單一持有，選擇權具備多空雙向操作特性，交易人可依市場走勢靈活調整部位，在持有NVIDIA等熱門標的同時，透過策略組合進行避險或增益操作，有效回應「看多卻擔心波動」的市場情境。此外，產品採美式選擇權制度，提供更彈性履約與特定客戶實物交割方式，亦可銜接既有複委託帳戶承接標的股票，建立從選擇權到現股的完整交易鏈結，強化跨市場操作效率與資產配置彈性。

為推廣Cboe美股選擇權並提升市場參與度，元大期貨同步推出Mission to Yuanta 元大領先首航計畫，活動期間為期兩個月。這次活動採分階段設計，從入門體驗到交易累積皆設有回饋機制，包含首筆交易即可獲得300元享樂券，交易累計達指定口數可再獲得5,000元享樂券；此外，活動期間亦規劃月月抽獎機制，每累積30口即可獲得一次抽獎機會，獎項包含Apple iPhone17 pro及最新MacBook Neo等熱門3C產品，積極提升參與動能。

整體活動以「首航」為概念，象徵交易人從傳統單一市場操作，邁向多元策略與跨市場應用的新階段。元大期貨表示，隨著全球市場進入高波動常態化，具備策略彈性與風險管理能力的工具將成為致勝關鍵。未來將持續深化產品布局與市場教育，協助交易人掌握更多元的投資機會。

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