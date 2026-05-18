台中銀法說會／首季總資產為1.0169兆元 淨值為936億元

在地緣政治風險、通膨疑慮與利率政策反覆影響下，近一年來美股市場波動明顯加劇，行情頻繁出現急漲急跌現象。即使主要指數仍維持相對高檔，市場節奏已由過去偏向單邊上漲，逐步轉變為受總經、政策與企業財報等事件驅動的高波動行情，許多投資人陷入「現股受困、不願認賠」的資產波動兩難。隨市場節奏轉向高波動行情，單純持有現股已難因應短線衝擊，部位管理成為獲利關鍵。元大期貨（6023）因應市場需求推出美股選擇權，提供避險與增益的雙重優勢，協助交易人擺脫單邊做多的限制，以更具資金效率的方式優化跨市場資產配置。

2026-05-18 14:22