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台中銀法說會／首季總資產為1.0169兆元 淨值為936億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台中銀行18日舉行法人說明會，公布2026年第1季營運成果，整體獲利與資產品質表現穩健。首季稅後純益達24.26億元，較去年同期成長11.59%，延續成長動能；稅後每股盈餘（EPS）為0.4元，年增8.11%，顯示核心獲利能力持續提升。第1季台中銀總資產為1.0169兆元，淨值為936億元。ROA首季為0.96%，ROE 10.48%。

在資產品質方面，台中銀行維持優異水準。第1季逾期放款比率僅0.18%，顯示授信控管嚴謹、放款結構穩定；備抵呆帳覆蓋率則高達668.89%，風險承擔能力充足，有助於抵禦潛在信用風險，展現資產品質穩健度。

資本結構方面，台中銀行亦維持良好水準。自結合併資本適足率為14.27%，第一類資本比率12.9%，普通股權益比率11.61%；若以個體基準觀察，資本適足率為14.63%，第一類資本比率13.27%，普通股權益比率11.95%，整體均高於監理要求，顯示資本體質穩固，具備支撐業務成長與因應市場波動的能力。

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