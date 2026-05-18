麻疹、漢他病毒接連拉警報 旺旺友聯籲強化海外醫療保障

日本麻疹疫情持續升溫，日本官方統計，今年截至4月底，該國感染人數已突破400例，已超越去年全年總數。相關單位也已提升日本旅遊警示等級，提醒民眾赴日旅遊應提高警覺，並建議前往日本或麻疹流行地區前，可先評估接種MMR麻疹疫苗，以降低感染風險。

旺旺友聯表示，隨著國際旅遊全面恢復，國人出國頻率明顯增加，但民眾對傳染疾病的警戒心卻有下降趨勢，近期漢他病毒與麻疹疫情接連引發關注，民眾出國旅遊時更應提高防疫意識。

旺旺友聯指出，近年民眾投保旅平險時，多將重點放在班機延誤或行李損失保障，但從實際風險角度來看，「海外突發疾病醫療」才是旅途中最不可忽視的保障項目。尤其若於海外感染法定傳染病，不僅可能影響行程，當地高額醫療費用更可能對家庭造成沉重負擔。

旺旺友聯表示，目前電子商務平台及實體通路皆提供住院、門診及急診等三重保障，其中住院醫療保障最高可達150萬元，門診及急診亦另提供住院保額7%的保障額度，無論團體旅遊或自由行皆適用。

另外，今年也全新升級「海外緊急救援服務」，每人救援額度最高提高至5萬美元。若保戶於海外不幸感染麻疹或其他法定傳染病，經專業評估後有緊急轉送返國治療需求，將可由台灣派遣醫護團隊前往接送並全程伴護返台，協助銜接後續醫療照護。

旺旺友聯提醒，面對近期全球傳染疾病升溫趨勢，民眾出發前除應留意當地疫情資訊，也應提早檢視自身旅遊保障內容，建議選擇包含法定傳染病保障的旅平險商品，讓旅程更安心。