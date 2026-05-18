信評：新一代清償能力制度對壽險業信用具正面影響

中華信評出具「台灣壽險業：重視資產與負債相互匹配對信用具正面影響」報告指出，新一代的清償能力制度，對於台灣壽險業在管理資產負債錯配與利率風險方面為一正向信用因素。

在2026年1月實施的台灣保險業新一代清償能力制度架構下，壽險公司有強烈意願穩健管理資產負債存續期間與現金流量。中華信評信用分析師王珮齡表示：「台灣壽險公司應可維持已改善的資產負債錯配程度。因此，利率波動對壽險公司造成的衝擊可望降低。利率波動為台灣壽險業信用評等的重要考量因素。」

儘管台灣主管機關允許長達15年的過渡期，但為避免不必要的潛在風險，壽險公司已做好充分準備。王珮齡亦表示：「雖然資產負債相稱可能導致部分壽險公司的資本利得機會減少，但中華信評認為其潛在價值遠高於短期收益。」

該篇報告亦指出，利率風險管理紀錄穩健且資產負債管理能力強的壽險公司，可望因標普全球評級資本模型中使用較低的利率風險資本計提比率而受惠。