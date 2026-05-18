國泰世華主辦三井住友航空租賃聯貸案 募資總額37億美元、超額認購85%

國泰世華銀行新加坡分行（下稱國泰世華新加坡分行）深耕國際聯貸市場再創佳績，近日以共同主辦行身分，參與全球規模最大的飛機租賃業者之一三井住友航空租賃公司（SMBC Aviation Capital）聯貸案，該案於主辦包銷行首輪募集階段即順利募集20億美元，並進一步擴大銀行團規模至總額37億美元（約新台幣1,171億元 ）。在銀行團高度支持下，本案最終吸引40家台灣與國際金融機構踴躍參與，整體超額認購率達85%，充分展現國泰世華於國際金融市場的聯貸籌組實力與高度信譽。

此次聯貸案規模涵蓋約14億美元7年期貸款，以及23億美元5年期貸款，資金主要用於支持該集團業務發展與策略性投資，包含近期對於住友商事航空租賃公司（Sumisho Air Lease）的投資計畫，進一步強化其全球飛機租賃服務布局。國泰世華新加坡分行以共同主辦行角色，統籌多家亞洲與歐洲關係銀行參與，體現對其營運策略與未來發展前景的高度肯定。

三井住友航空租賃公司成立逾25年，是領先全球的飛機租賃與航空資產管理企業之一，具備深厚的飛機租賃、融資與長期維運經驗。本案亦為該公司首次於聯貸市場取得7年期無擔保資金，對強化其長期資本結構具有重要策略意義。

國泰世華新加坡分行表示，這次的聯貸案相當具有代表性，不僅顯示本行在大型國際交易中所具備的長期且穩健資金實力，更進一步展示國泰世華在跨境融資及航空金融領域的深厚專業。未來，也將持續憑藉跨境融資的豐富經驗，支持三井住友航空租賃公司拓展全球市場布局。

三井住友航空租賃公司表示，此聯貸案對公司具有高度指標意義，不僅深化與核心銀行夥伴的合作基礎，也十分感謝國泰世華與銀行團的支持，得以順利完成住友商事航空租賃公司相關交易，有助持續擴展全球飛機租賃平台業務，更奠定了堅實、靈活的資本基礎。

國泰世華長期深化海外布局，此次由新加坡分行參與聯貸案，再度鞏固在跨境聯貸、航空金融與運輸金融等全球化產業的策略地位。隨著航空市場穩健復甦、機隊更新需求持續提升，國泰世華將持續強化區域能量與專業金融服務，成為企業於國際擴張時堅實的金融夥伴。