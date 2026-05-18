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凱基人壽跨界培養職涯玩家 首季吸引逾2,000人參與「卓越贏家班」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

根據行政院主計總處統計，今年前2月的「金融保險業」經常性薪資平均突破7萬元，位居各產業之首。在高薪之餘，金融業正迎來關鍵轉型期，2026年壽險業掀起上看2.5萬人的搶人大戰，招募核心轉向具數位賦能與顧問能力的跨界人才。

凱基人壽積極回應年輕世代需求，特別舉辦「職涯玩家講座」，透過多元講者以跨界視角鼓勵年輕世代跳脫既有框架，探險保險職涯的可能性，首季即成功吸引逾2,000人參與「卓越贏家班」業務人才培育計畫，成為壽險業引流新世代、驗證招募轉型成效的關鍵指標。

凱基人壽觀察，隨著畢業求職季到來，年輕世代對工作的期待已從「找到一份工作」，轉變為「選擇一條可以持續成長的路」；年輕世代不只關注起薪高低，更重視成長性與未來性。面對保險業高度關注的業務轉型議題，凱基人壽培育計畫不侷限於金融與保險專業知識，本次「職涯玩家講座」循序規劃「名人篇」、「創業篇」及「台灣之光篇」三大主題，邀請知名創作者、品牌經營者與國際冠軍分享跨界歷練，鼓勵年輕世代及參與學員能以「玩家」的探索精神，面對超高齡化社會與數位化挑戰，將保險工作從傳統銷售升級為陪伴客戶的人生風險顧問。

另為協助業務新人穩健發展，「凱基人壽卓越專案培育」則以教練式輔導與數位工具雙軌並進，透過系統化培育，從考照登錄、專案啟動到實戰演練，建立循序漸進的階梯式成長。同時，為對應數位原住民的需求，課程導入「i Coach AI智能對練」數位工具，結合線上學習與模擬實戰互動，大幅提升實戰力；並融入「創業家思維」與「行為模式分析」，協助新人盤點優勢、強化溝通邏輯。

凱基人壽在人才激勵制度也推出具備高度競爭力的「卓越專案 2.0 」，提供業務新人業界金額最高、長達 2 年的培育津貼。這項策略也讓2025 年凱基人壽業務人員新登錄數較2004年成長 14%，且 13 個月定著率更超過九成，展現高黏著度與高競爭力的組織發展成果。

凱基人壽

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