快訊

要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

孫安佐羈押！經紀人遭酸交保秒切割 深夜發聲明：他爆氣堅持要拍新改良

聽新聞
0:00 / 0:00

國銀新南向布局 進入收成期

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

國銀新南向市場布局，進入收成期。金管會公布，2026年首季新南向18國稅前盈餘75.1億元寫史上同期新高，首度衝破70億元大關，年增10.3億元或16%，顯示新南向已是國銀海外獲利的重要支柱，其中新加坡及澳洲表現居一、二名。

若以整體國銀首季海外獲利289.9億元計算，新南向市場獲利貢獻占比已達26%，寫近三年同期高點，代表國銀海外獲利來源，正從過去集中香港與大陸，逐步走向多點開花。

金管會分析，新南向市場首季大賺，主要受惠利息、手續費與投資等三大收益同步成長，又以新加坡大賺32.4億元，年增6.3億元最多，澳洲賺9.1億元，年增1.36億元次之。

金融圈指出，近年台商赴東南亞設廠、區域資金調度需求增加，加上新加坡具金融與資金樞紐優勢，使國銀獲利持續升溫。澳洲則因近年能源、原物料與基礎建設需求升溫，也帶動當地企業聯貸融資與金融服務需求成長。

不過，越南首季獲利降到12.5億元寫近三年同期低點，年減1.88億元或13%，是衰退最多地區。

市場指出，隨美國、日本、新加坡與新南向市場同步成長，國銀整體海外布局正逐步走向多市場並進的新格局。

新加坡 金管會 香港

延伸閱讀

國銀海外首季狂賺289億飆高！香港獨大時代變了 美、日、星崛起

國銀海外據點首季賺近290億 年增8.6%「創同期新高」

中信金將舉行2026年第1季法人說明會 獲利動能受關注

公股銀第1季海外分行獲利勁揚 華銀、台企銀、彰銀等表現亮眼

相關新聞

卡房貸、愛信貸 公股行庫放款轉向

台股熱度不減，公股行庫放款方向也出現移轉。政府去年九月喊出要把房貸水龍頭開大，但從中央銀行公布的五大銀行新承做放款統計來看，房貸水量並未放大，消費性貸款反而升溫，行庫出現「卡房貸、愛信貸」的反差。

股市獲利助漲房市 央行緊盯

股市大漲，帶動資金流向房市。房產業者觀察，部分投資人一、兩年前把原本準備買房的頭期款轉進股市，如今獲利了結後回頭買房，且優先鎖定台北蛋黃區、新北蛋白精華區等抗跌產品。央行官員表示，最近市場焦點多在股票，但央行仍密切關切房市，關鍵不只是房貸成數是否鬆動，而是「房價還是很高」。

國銀海外獲利版圖大洗牌 香港、大陸占比同步下滑 美、星攀升

國銀海外賺錢地圖變了。金管會公布，2026年首季國銀海外分子行稅前盈餘289.9億元、寫歷史同期新高；其中香港與大陸獲利市占率同步下滑，美、星攀升，顯示過去靠香港獲利撐場的時代，正被美、日、星崛起取代。

國銀新南向布局 進入收成期

國銀新南向市場布局，進入收成期。金管會公布，2026年首季新南向18國稅前盈餘75.1億元寫史上同期新高，首度衝破70億元大關，年增10.3億元或16%，顯示新南向已是國銀海外獲利的重要支柱，其中新加坡及澳洲表現居一、二名。

中信60甲子緣 棒球特展上秀

今年適逢中國信託成立60周年，中信金控昨（17）日舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，回顧台灣國球百年演進史、中國信託投入五級棒球發展，助力台灣棒球邁向顛峰的成果。棒球特展於5月19日至6月21日免費入場，展出各式珍貴棒球文物，帶領觀展者重溫台灣棒球重大歷史時刻。

中信60甲子緣 展出12強冠軍賽關鍵雙殺球

中華隊近年於國際賽事亮眼，不僅於2024年勇奪世界棒球12強賽（P12）冠軍，更於2026年世界棒球經典賽（WBC）首度擊敗韓國隊創下歷史，「中信60甲子緣」棒球特展展出朱育賢於P12冠軍戰的關鍵雙殺球、手套與壘包，以及宋晟睿在WBC對戰韓國的再見接殺球等球具，讓民眾重溫贏球的感動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。