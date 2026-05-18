國銀新南向布局 進入收成期

股市大漲，帶動資金流向房市。房產業者觀察，部分投資人一、兩年前把原本準備買房的頭期款轉進股市，如今獲利了結後回頭買房，且優先鎖定台北蛋黃區、新北蛋白精華區等抗跌產品。央行官員表示，最近市場焦點多在股票，但央行仍密切關切房市，關鍵不只是房貸成數是否鬆動，而是「房價還是很高」。

2026-05-18 00:00