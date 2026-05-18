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國銀新南向布局 進入收成期
國銀新南向市場布局，進入收成期。金管會公布，2026年首季新南向18國稅前盈餘75.1億元寫史上同期新高，首度衝破70億元大關，年增10.3億元或16%，顯示新南向已是國銀海外獲利的重要支柱，其中新加坡及澳洲表現居一、二名。
若以整體國銀首季海外獲利289.9億元計算，新南向市場獲利貢獻占比已達26%，寫近三年同期高點，代表國銀海外獲利來源，正從過去集中香港與大陸，逐步走向多點開花。
金管會分析，新南向市場首季大賺，主要受惠利息、手續費與投資等三大收益同步成長，又以新加坡大賺32.4億元，年增6.3億元最多，澳洲賺9.1億元，年增1.36億元次之。
金融圈指出，近年台商赴東南亞設廠、區域資金調度需求增加，加上新加坡具金融與資金樞紐優勢，使國銀獲利持續升溫。澳洲則因近年能源、原物料與基礎建設需求升溫，也帶動當地企業聯貸融資與金融服務需求成長。
不過，越南首季獲利降到12.5億元寫近三年同期低點，年減1.88億元或13%，是衰退最多地區。
市場指出，隨美國、日本、新加坡與新南向市場同步成長，國銀整體海外布局正逐步走向多市場並進的新格局。
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