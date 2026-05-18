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美伊戰爭！美國利率「見回不回」 打亂壽險接軌布局

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
美伊戰爭使聯準會降息預期遞延，打亂壽險業接軌布局。路透
美伊戰爭使聯準會降息預期遞延，打亂壽險業接軌布局。路透

美伊戰爭使聯準會降息預期遞延，打亂壽險業接軌布局。金控觀察市場原預期今年利率會走跌，壽險公司在IFRS 17開帳時多將較高比例的債券分類在OCI（其他綜合損益），希望在利率下降時賺取資本利得，但隨長債殖利率飆升，30年期美債甚至突破5%，金控高層擔憂「利率見回不回」的走勢已打亂各壽險的開帳策略，造成預期外財務後果。

金控高層指出，確實擔憂今年金融環境格局因市場毫無預期的美伊戰火爆發而丕變，其中目前明顯受影響的在於壽險公司的開帳策略，原先預估今年利率會往下走，帶動美元長期利率下行，所以壽險公司開帳時把較多債券比例放在FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量)，AC（按攤銷後成本衡量）放得比較少，期望在殖利率下跌，債券價格上升時能賺取資本利得，且帳列FVOCI的債券處分後計入當期損益。

然而，現在情況正好相反，隨著10年期美債殖利率反彈至4.5%、30年期甚至突破5%，2年期短債也上升至4%，債券價格跌價再度「泡水」，導致帳列FVOCI部位金融資產面臨評價損失，和原先預估不同，造成預期外的影響。台灣接執IFRS 17，是在2025年開帳，2026年實施。

金控高層觀察，前年起美國10年期公債殖利率「見回不回」，且低點愈來愈高，隱含通膨訊號，可能是另外一個時代的開始。

壽險公司 金控 聯準會

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