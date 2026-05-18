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00919躍金控雙雄前十大股東

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

富邦金（2881）、國泰金（2882）2026年最新前十大股東名單出爐，與去年相較，前十大股東排名重新洗牌，最大亮點為被群益台灣精選高息ETF基金專戶（00919）大幅加碼，躍升兩家金控前十大股東，顯示ETF資金快速成長，帶動本土資金在大型權值股的影響力逐步提升，且金融股的高殖利率與獲利成長性亦獲得法人機構青睞。

富邦金前十大股東排名洗牌，00919以及國泰台灣ESG永續高股息ETF證券投資信託基金專戶（00878）持續買進，持股分別達3.5%、2.94%，位列富邦金第四大與第六大股東，為今年新進榜。

富邦金的前三大股東，與去年相同，分別為台北市政府持股13.07%，明東實業（代表人蔡明忠）持股8.34%，道盈實業（代表人蔡明忠）7.62%；蔡明興個人名義持股3.15%維持不變，但排名由第四大降為第五大；蔡明忠個人名義持股2.89%，比重與去年的2.9%相去不遠，排名由第五大降為第七大。

今年第八大股東為紅福投資（代表人蔡明純）持股2.59%維持不變，新制勞工退休基金、合佳投資排在第九、十名，持股分別為2.35%、2.29%。而去年位居第九大股東的新加坡政府投資專戶，今年已跌出榜外，忠興開發（代表人蔡明忠）亦被擠下。

國泰金亦受ETF青睞，與去年相較共有兩檔ETF躍升前十大股東，分別為00919，持股4.63%，躍居國泰金第三大股東與元大台灣卓越50證券投資信託基金專戶，持股1.13%，排在第十大股東順利進榜，而00878持續加碼，持股由1.21%提升為3.84%，由第七大股東升為第四大股東。

國泰金的前兩大股東，依舊是國泰集團的家族投資公司萬寶開發、霖園投資，持股比例維持15.68％與13.88％。

富邦金 國泰金 基金

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