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金控雙雄將擴大亞洲版圖 同步看好台灣經濟表現

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控。 富邦金控／提供
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金控雙雄」富邦金（2881）、國泰金（2882）致股東報告書處出爐，富邦金強調，今年在兼顧風險控管與穩健業務成長下，將持續深耕台灣市場及布局亞洲，並評估併購及參股機會來拓展金融版圖；國泰金則將深化海外市場，擴展營運版圖，今年亦將全力衝刺資產管理業務打造其成為集團第三獲利引擎。

兩家金控並同步看好隨著AI科技應用蓬勃發展，將持續點亮台灣經濟表現。

富邦金表示，2025年除深耕台灣市場，亦持續推動區域布局並透過異業結盟開啟創新金融模式，結合同業及跨業資源，並推動金控資源整合，業務範疇涵蓋銀行、保險與資產管理，打造多元金融服務平台，並將觸角延伸至亞洲其他區域。

展望今年，富邦金指出，隨著AI科技應用蓬勃發展，台灣相關供應鏈持續擴增產能，帶動出口及民間投資動能。儘管偏高基期將使得增速趨於溫和，所幸國內通膨緩步下行，基本薪資調整及股市財富效果有助民間消費復甦，支持台灣經濟穩健擴張，實際表現將取決於美國經貿政策及全球終端需求變化。

富邦金將延伸「金金併」合併綜效，均衡金控業務發展與收益來源。今年在兼顧風險控管與穩健業務成長下，富邦金將持續深耕台灣市場及佈局亞洲，並評估併購及參股機會來拓展金融版圖，朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

國泰金表示，2025年持續深化海外市場布局，國泰世華銀行以在地化經營、數位轉型及綠色金融為主軸，於越南深耕企業金融並精進數位消金、柬埔寨持續優化數位平台、新加坡穩健發展企金與私銀業務、香港積極推動永續金融，並已獲金管會核准設立孟買分行、東京分行及福岡出張所。

展望今年，國泰金指出，全球經濟持續成長，在AI技術的成熟應用與產業化浪潮下，正迎來新一波的生產力革命。儘管國際地緣政治與氣候變遷風險依舊存在，但隨著主要經濟體通膨受控與貨幣政策正常化，資本市場將在波動中尋求長線成長動能。面對人口結構改變及數位科技轉型等結構性趨勢，迎來嶄新的機會與挑戰。

國泰金將持續在既有的保險與銀行雙核心基礎上，全力衝刺資產管理業務，將其打造為集團獲利的第三引擎，截至2025年，其資產管理規模達2.4兆元；並由「數位轉型」邁向「數位賦能」，打造「國泰即服務」(CaaS) 金融生態圈，並深化東協與大中華布局及跨境金融服務，朝向「亞太地區最佳金融機構」的願景穩步邁進。

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