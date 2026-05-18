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中信60甲子緣 展出12強冠軍賽關鍵雙殺球

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

中華隊近年於國際賽事亮眼，不僅於2024年勇奪世界棒球12強賽（P12）冠軍，更於2026年世界棒球經典賽（WBC）首度擊敗韓國隊創下歷史，「中信60甲子緣」棒球特展展出朱育賢於P12冠軍戰的關鍵雙殺球、手套與壘包，以及宋晟睿在WBC對戰韓國的再見接殺球等球具，讓民眾重溫贏球的感動。

中華隊過去曾歷經培訓、職棒資源與行政體系多頭馬車問題。中華民國棒球協會理事長辜仲諒於2018年上任後，將「整合」視為首要改革目標，並於隔年成功促成教育部體育署（現為體育部）、中華棒協、中華職棒大聯盟簽署合作備忘錄，正式確立WBC、P12及奧運棒球賽等一級賽事，由中華職棒主導「組、訓、賽」，體育署協助行政資源整合，中華棒協則負責國際聯繫、後勤支援及在台賽事籌辦，當年留下「這不是讓步，這是國家會進步」的金句。

棒球界人士觀察，這項制度改革讓中華隊不再是短期集結的隊伍，而是逐步建立起具延續性、專業化的國家隊體系，也成為近年台灣棒球成績穩定提升的重要關鍵。

辜仲諒亦投入資源扎根基層棒球，三級棒球中華隊八年來於世界盃勇奪兩座冠軍、三座亞軍及五座季軍；亞洲盃則拿下五座冠軍、兩座亞軍，累積17座前三名獎盃。

辜仲諒透過擔任亞洲棒球總會（BFA）會長、世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長的影響力，爭取P12預賽、WBC資格賽，以及U12至U18世界盃與亞洲盃等國際賽事落腳台灣，維持台灣在世界棒壇的核心地位。辜仲諒更於2025年獲WBSC頒發「金鑽榮譽獎章」，表彰其對亞洲基層棒球、國際交流與教育理念的長年貢獻，為當年唯一獲此殊榮的亞洲棒壇人士。

辜仲諒 中華隊 中華職棒

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