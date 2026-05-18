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中信60甲子緣 棒球特展上秀

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
中信金控舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，台北市市長蔣萬安（左三）出席致詞，球星彭政閔（左起）、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹、中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控董事長顏文隆、運動部產業及科技司司長王詔民、國家運動訓練中心執行長趙士強、台灣傳奇球星王建民共同見證。中信金控／提供
中信金控舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，台北市市長蔣萬安（左三）出席致詞，球星彭政閔（左起）、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹、中信慈善基金會董事長辜仲諒、中信金控董事長顏文隆、運動部產業及科技司司長王詔民、國家運動訓練中心執行長趙士強、台灣傳奇球星王建民共同見證。中信金控／提供

今年適逢中國信託成立60周年，中信金控（2891）昨（17）日舉行「中信60甲子緣」棒球特展揭幕記者會，回顧台灣國球百年演進史、中國信託投入五級棒球發展，助力台灣棒球邁向顛峰的成果。棒球特展於5月19日至6月21日免費入場，展出各式珍貴棒球文物，帶領觀展者重溫台灣棒球重大歷史時刻。

「中信60甲子緣」棒球特展揭幕，台北市市長蔣萬安、運動部產業及科技司司長王詔民、國家運動訓練中心執行長趙士強、日本職棒北海道日本火腿鬥士隊首席棒球總管栗山英樹、中信金控董事長顏文隆、中信慈善基金會董事長辜仲諒、台灣傳奇球星王建民、彭政閔、各級棒球教練與球員等出席見證。

蔣萬安致詞時感謝中信支持中信兄弟棒球隊，支持基層棒球、各級賽事及職棒發展，特別冠名贊助中信盃黑豹旗，讓高中的孩子在球場上盡情發揮。同時恭喜中信走過一甲子，為台灣貢獻與付出，並祝福台灣棒球蓬勃發展、中信邁向下一個輝煌的60年。

顏文隆指出，中信一甲子以來秉持We are family的品牌精神，長期推廣棒球運動，台灣棒球開花結果，是每一位台灣人的驕傲，也是中信的驕傲。身兼中華棒協理事長的辜仲諒曾說過，台灣棒球發展並非一帆風順，但他在2013年底挺身而出，促成中信接手兄弟象，才有今天中華職棒的榮景，以及台灣棒球世界排名第二的成績。

中信60甲子緣棒球特展分為台灣百年棒球史、通往世界紀錄的起點、中華職棒興衰史、灌溉國球的底蘊、站上世界舞台、中華隊的驕傲台灣之光等六大展區。以嘉義農林學校（KANO）威震日本甲子園、假球黑暗期，中華隊勇奪世界棒球12強賽冠軍登頂為策展元素，記錄台灣棒球面對挫折、永不放棄的精神。

中信金融園區內兩棟大樓外牆張貼巨幅形象廣告，由「強投」王建民、「猛打」彭政閔領銜，向台灣國球致敬，更象徵中信持續創新前行，邁向下一甲子。

中信 辜仲諒 中信金控

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