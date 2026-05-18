元大壽捐贈身障者微型保單

元大人壽秉持保險助人的理念，積極響應主管機關「普惠金融」政策，持續推動「微型保險」，透過與社福團體、地方政府合作，為弱勢民眾建構基本保障防護。因持續捐贈微型保險予台南市身心障礙者，元大人壽於14日受邀參加「暖心台南 感謝有您」活動，由市長親自頒發感謝狀，肯定元大人壽在提升弱勢保障的貢獻與具體行動。

元大人壽自2023年起，與台南市政府及財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會展開合作，針對在地身心障礙市民提供微型保險，確保這些家庭在面臨突發狀況時，能擁有基礎意外險與壽險的保障，有效降低意外事故帶來的家庭經濟衝擊。隨著2025年元大銀行加入捐贈行列，承保對象持續擴大，四年來捐贈保費已成長逾12倍，受惠人次更大幅成長近16倍。

本著壽險業以人為本的初衷，元大人壽積極回應聯合國永續發展目標，自2020年開始積極推動微型保險捐贈計畫，為社會經濟弱勢家庭建構基本保險保障。合作對象從最初內政部立案的兒少收容機構、社福團體，逐步擴大與嘉義縣、基隆市、新北市、台南市等地方政府合作，由元大人壽為轄內弱勢民眾提供微型保險保障。

此外，元大人壽集結元大金控集團旗下子公司，包括元大證券、元大銀行、元大投信，共同投入微型保險捐助行列，攜手為弱勢族群撐起堅實的風險防護傘。捐助對象也由弱勢兒少，擴及至高齡、中低收入、原住民及身心障礙等多元族群，致力提供基本且必要的保障，迄今已捐助13個社福團體，受惠人次突破35,000人次。元大人壽積極推廣微型保險，並連續五年獲金管會頒發「業務績優獎」及「身心障礙關懷獎」。

展望未來，元大人壽除持續捐贈微型保險外，更致力將金融保險相關知識推展至偏鄉兒少及高齡長者，協助其建立正確的保險理財觀念並提升防詐意識，建構多元、平等與共融的金融環境，體現永續經營的目標。