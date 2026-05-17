國銀海外首季狂賺289億飆高！香港獨大時代變了 美、日、星崛起

國銀海外賺錢地圖變了。金管會公布，2026年首季國銀海外分子行稅前盈餘289.9億元、寫史上同期新高；其中，美國緊咬新加坡、日本兵臨大陸，香港與大陸獲利市占同步下滑，顯示過去靠香港撐場的時代，正被美日星崛起取代。

今年首季海外獲利已達去年全年918億元史上高點的31.5%，等於一季就賺進去年三成。金融圈分析，在AI供應鏈轉移、台商赴美投資與新南向布局帶動下，2026年海外獲利有望挑戰千億元大關、續創新高。

若從排名、增額與獲利貢獻占比三大指標觀察，海外獲利版圖變化已相當明顯，其中又以美國崛起速度最快。

2026年首季海外獲利前五大市場，依序為香港、新加坡、美國、大陸與日本。相較一年前，美國已從第四大市場超越大陸、躍居第三，且正快速逼近第二名的新加坡。

數據顯示，2025年首季，美國獲利仍落後新加坡7.1億元；但一年後，雙方差距已縮小到只剩1.6億元。再看增額，美國首季大賺32.6億元、年增11.8億元，增額居全市場之冠，遠高於新加坡年增6.3億元至34.2億元。

金管會指出，美國獲利成長主因利息、手續費與投資收益同步增加，加上呆帳費用減少。

金融圈則分析，近年台商赴美設廠投資，加上商用不動產呆帳陰霾逐步消退，使美國重新成為國銀海外布局核心。

從獲利貢獻占比來看，市場勢力消長更明顯。

香港今年首季賺133.9億元，即便續居海外獲利王，但貢獻占比卻降到46.18%的四年同期低點，大陸占比降到7.72%的史上同期新低。

反觀新加坡、美國占比分別升到11.8%與11.23%，同寫近三年同期新高，日本占比則維持5.8%，持平四年同期高點。

市場解讀，美國、新加坡與日本，正快速瓜分原本由香港與大陸主導的海外獲利市場。

其中，日本崛起速度也相當明顯。2025年首季，大陸獲利仍高出日本12.3億元；但一年後，2026年首季雙方差距已縮小到只剩5.7億元，等於短短一年，大陸領先優勢幾乎腰斬，日本已兵臨城下。

受債市與匯市波動影響，大陸首季只賺22.4億元，寫近四年同期低點，年減5.5億元；反觀日本受惠放款動能升溫，帶動利息收益成長，首季大賺16.7億元、續寫歷年同期新高，呈現此消彼漲態勢。

金融圈直言，國銀海外賺錢地圖已經變了。過去靠香港吃天下的時代，正逐步被美國、日本與新加坡崛起取代。