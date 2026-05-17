通勤族福音！元大悠遊聯名卡首筆加值享20%回饋

元大銀行自2026年4月8日推出悠遊聯名卡優惠，申辦熱絡，深受客戶青睞，這次的優惠方案到2026年8月31日止，設計核心圍繞著上班族日常所需，主打從通勤到用餐、從買咖啡到逛百貨，結合首筆自動加值最高可享20%刷卡金回饋、綁定LINE Pay最高享10%刷卡金回饋與滿額抽iPhone 17，讓卡友在每天都會發生的消費中，輕鬆把回饋賺回來。

元大銀行表示，這次主打「用得到的回饋」。卡友只要至元大銀行官網登錄活動並完成悠遊卡首次自動加值，有機會享有「元大銀行10%回饋＋悠遊卡10%回饋」，合計最高回饋20%刷卡金。活動期間卡友持任一指定悠遊聯名卡完成悠遊卡自動加值並至官網登錄，可享元大銀行提供之10%刷卡金回饋，每戶回饋上限100元(總回饋上限300萬元)；悠遊卡公司同步加碼，於消費時動用自動加值享10%刷卡金回饋，每卡限1次，回饋上限50元(限量3萬卡)。不論是每天搭捷運、公車通勤，或是在便利商店買早餐、咖啡，只要透過自動加值付款，就能在原本就會花的開銷中，多拿一筆回饋。

此外，針對習慣行動支付的族群，元大銀行也同步加碼新卡禮回饋。即日起至2026年6月30日止，凡新申辦元大銀行Mastercard悠遊聯名信用卡之卡友，於核卡後90日內綁定LINE Pay進行國內一般消費，即可享有消費金額10%刷卡金回饋(回饋上限1,000元)，另外還有新卡首刷禮免登錄、名額無上限，歡迎還沒有入手元大銀行悠遊聯名卡的朋友申請，日常使用LINE Pay消費亦可享有最高10%刷卡金回饋，不論是餐廳聚餐、外送或購物，都能輕鬆省下一筆。這次活動好康不只回饋，還有機會將iPhone 17等熱門好禮帶回家，即日起至2026年8月31日止，持元大悠遊聯名卡的卡友，刷卡消費滿1,000元即可獲得一次抽獎機會，刷越多抽獎次數越多，讓每一筆消費都多一份期待。

隨著母親節到來，聚餐、送禮與百貨採購需求升溫，透過元大銀行信用卡整合悠遊卡小額自動加值與行動支付優惠，無論是帶媽媽吃頓好料，還是日常採買與通勤支出，都能同步放大回饋效益，讓「該花的錢，也能更聰明地花」；此外，元大銀行還貼心為卡友規劃一連串好康優惠，即日起2026年6月30日止，持元大信用卡於王品集團旗下實體餐廳消費，使用王品瘋美食「瘋Pay」電子錢包支付，最高享9%瘋點數回饋。