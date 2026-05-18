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卡房貸、愛信貸 公股行庫放款轉向

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
行庫主管指出，基於風險考量，目前對房貸業務仍緊縮，反觀近期因股市熱絡，民眾借信貸投入股市的詢問度的確提高。記者杜建重／攝影
行庫主管指出，基於風險考量，目前對房貸業務仍緊縮，反觀近期因股市熱絡，民眾借信貸投入股市的詢問度的確提高。記者杜建重／攝影

台股熱度不減，公股行庫放款方向也出現移轉。政府去年九月喊出要把房貸水龍頭開大，但從中央銀行公布的五大銀行新承做放款統計來看，房貸水量並未放大，消費性貸款反而升溫，行庫出現「卡房貸、愛信貸」的反差。

央行統計的五大銀行包括台銀、合庫銀、一銀華銀土銀等公股行庫，同時是觀察政策房貸動向的重要指標。去年九月政策鬆綁後，五大銀行新承做購屋貸款金額並未明顯放大，以最新資料來看，今年三月五大銀行新承做購屋貸款金額為五九○億元，雖較二月的三六七億元回升，但仍低於去年同期八二○億元；若把時間限縮到去年九月開始，也僅去年十二月超過六百億元。

行庫主管坦言，現在對於房貸仍顯緊縮，主要就是房市低迷，銀行不願承擔風險，也對於「沒賺頭」的房貸業務興趣缺缺。

相較之下，消費性貸款更有熱度。今年三月五大銀行新承做消費性貸款金額為八十二億元，遠高於去年平均每月約六十億元。行庫主管表示，股市熱度很高，包括信貸、周轉金額度小、期間較短、周轉速度也快，對銀行來說更有彈性。

公股銀行主管透露，近期股市熱絡，民眾借信貸、周轉金投入股市的詢問度確實提高，過去客戶是用來補買房頭期款不足，現在是想把資金拿去「做投資」，但銀行在授信上仍會看用途與還款能力。

房貸則是另一套邏輯。銀行主管指出，政府希望銀行支持自住、首購，但銀行面對的是廿年、卅年的長天期授信，還要考量房市後市、擔保品價值、不動產放款集中度及央行選擇性信用管制。

實務上，銀行控管方式也更細。行庫主管說，一般一千萬、兩千萬元房貸案件，過去常見八成貸款，如今只願意給七成、甚至六成五；若借款人收入、負債比、購屋區位或擔保品條件稍弱，銀行不必明講拒貸，只要成數壓低，民眾自然會知難而退。

土銀 華銀 一銀 公股行庫

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