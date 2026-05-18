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保險小百科／利變型年金險 非定存替代品

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

利率變動型保險商品近年來已成為壽險市場主要商品之一，利率變動型年金險是於年金給付開始日前，按宣告利率累積計算年金保單價值準備金，並非以每期所繳保險費乘以（1+宣告利率）並以單利／複利計算累積而得。由於此類商品與銀行定期存款性質迥異，民眾若逕以總保費乘以（1+宣告利率）並以單利／複利計算，亦即以類似銀行定期存款整存整付計算方法加以比較，將非常容易產生錯誤期待。金管會提醒民眾不宜將利變型保險商品視為銀行定期存款之替代商品。

為保障保戶權益，金管會已要求保險業者於銷售利率變動型保險商品時，其所使用廣告、文宣及行銷話術，除不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較，亦不得以宣告利率調升或僅以投資目的作為銷售訴求，避免扭曲保險保障本質。利變型保險商品本質為保險商品，主要功能在提供保險保障，保單價值計算方式依契約約定方式計算，宣告利率亦非保證利率，與銀行定期存款有本質差異。

金管會 保單

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