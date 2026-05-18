專家教你保／保險商品趨勢 重視能動性

最近一篇由知名數位創作者、企業家與思想領袖Dan Koe發表的文章《未來十年最重要的技能》（The most important skill to learn in the next 10 years）在網路上引起廣泛討論。他提出的「能動性（Agency）」概念，是指人在高度變動的環境中，仍能掌握生活主導權的能力。多數人從個人成長或職涯變遷來理解這個概念，但從財務與保險規劃的角度來看，它同樣重要，甚至決定一個家庭在面對未來不確定性時，能否保持穩定與彈性。

我們正處於一個風險型態快速轉變的時代。壽命延長、醫療支出高漲、家庭結構更加多元，甚至收入型態也不再具備穩定性。過去依賴「線性人生模型」的財務規劃方式，已不再能完全支撐現代家庭的需求。因此，保險的角色也從過去相對單一的「被動防禦」，轉變為一種實現「高能動性」人生的底層護城河。

所謂具「能動性」的保險，是在風險來臨時，仍能讓人堅持原本的選擇，而不是在壓力下退回到不得已的決定。例如，一場突發疾病若會迫使家庭動用原本預留的退休金，或因長期照護支出而打亂人生規劃，那麼財務脆弱度就會快速上升。反之，若這些高額不確定性的風險能由保險承擔，家庭便能維持既有節奏，讓生活目標不因一次事件而被迫中斷。

在退休規劃上，能動性尤為關鍵。如今的退休期長達二、三十年，真正重要的不是「存了多少」，而是能否在風險事件發生時保持退休金流穩定。當保障能吸收突如其來的醫療或照護費用，退休資產便能長期保值，人生下半場也能以更從容、可控的方式展開。

在財富傳承上，能動性的價值則體現在穩定性上。我常說：「一張保單傳三代，人走愛還在。」傳承不是數字的移轉，而是財務秩序的延續。當上一代的醫療或照護成本不會侵蝕資產本體，下一代承接的就是更完整、更健康的財務架構。

基於這樣的理念，保險商品也持續朝能動性方向發展。例如，「友邦人壽鍾愛一生美元利率變動型還本終身保險」能隨人生階段變化成為教育金、退休金或傳承資金，在不同時期承擔不同角色，讓家庭在資金運用上擁有更大彈性。

而「友邦人壽鑫柑保倍美元利率變動型終身保險」專注於心臟與肝臟重大疾病的保障，協助家庭在面對突發的高額醫療支出時，仍能維持財務穩定。

面對未來，我們無法預測每一次風險，但可以透過正確的財務結構，為自己與家人保留足夠的「能動力」。真正重要的從來不是買多少保單，而是買下一份能讓人生在變動中仍保持自由、穩定與持續前行的力量。

（本文由AIA友邦人壽總經理侯文成提供，記者戴玉翔採訪整理）