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長照保障替代方案興起 組合式策略 高 CP 值解方

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
長照保障替代方案興起，低負擔規劃成主流，透過組合策略CP值高。聯合報系資料照
長照保障替代方案興起，低負擔規劃成主流，透過組合策略CP值高。聯合報系資料照

長照險太貴怎麼辦？替代方案興起，低負擔規劃成主流。隨著高齡化加速，長期照護需求持續攀升，但對60歲族群而言，傳統長照險因保費偏高、核保嚴格與理賠門檻較高，逐漸不再是唯一選項。

保險規劃專家指出，若以每月1萬元、年約12萬元預算進行配置，透過「醫療險+重大傷病險+失能保障」的組合策略，可降低保費壓力，亦能提升實際理賠效益，成為近年市場主流的高CP值解方。

從風險管理角度觀察，60歲後面臨的主要風險並非單一長照，而是涵蓋住院醫療、重大疾病與失能等多重情境。因此，專家建議，應優先強化「實支實付醫療險」，作為第一道防線。若預算允許，採取「雙實支」配置，即同時擁有兩張可理賠醫療費用的保單，可有效涵蓋自費醫材、手術費用及新型療法支出，降低醫療開銷對資產的侵蝕。

其次，「重大傷病險」被視為規劃核心。以一次給付型為主，建議保額落在100萬至200萬元區間。此類保險涵蓋癌症、中風、失智等高風險疾病，一旦確診即可領取理賠金，資金用途彈性高，可支應看護費、復健費或生活開銷，對於因病導致收入中斷的情況，具有關鍵支撐效果。

在失能風險方面，由於完整型失能險多已停售或保費昂貴，市場多改採「替代型策略」，包括意外失能險及附加的失能扶助給付。前者保費相對低廉，後者則可提供每月固定給付，類似「第二份退休金」，協助維持基本生活品質。專家指出，此類配置雖非完整長照保障，但在成本與效益間取得平衡，適合中高齡族群採用。

醫療險

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