高齡女性保險 兩方向規劃

在高齡化社會趨勢下，60歲以上女性的保障規劃逐漸受到市場重視。若以每月保費約1萬元、年繳約12萬元為基準，專家提出兩大類型規劃方案。

首先是以「均衡保障」為核心的方案一，強調醫療、重大疾病與長照風險分散配置。在醫療保障方面，建議搭配一年期一般實支實付醫療險與自負額型商品，年保費約2萬元，藉此提高住院與醫療費用的補償彈性，降低自費醫療負擔。

重大傷病保障則以一次給付型商品為主，年保費約3萬元，當被保險人確診重大傷病時，可即時取得一筆資金，用於醫療支出或生活開銷，提升資金運用靈活度。此外，失能風險亦不可忽視，透過意外身故與失能保障結合年給付型失能安養金，年保費約3萬元，可在發生失能狀況時提供長期收入支持。

在長期照顧部分，建議配置具備一次金與分期給付機制的終身型長照險，以因應長期照護需求帶來的龐大費用。癌症保障則以一次金給付為主，年保費約1萬元，強化高齡族群常見疾病的財務防護。整體規劃中另預留約2萬元彈性預算，供未來因醫療通膨或個人需求調整保障內容，提升整體配置的延展性。

方案二則以「長照優先」為主軸，針對客戶之前已有基本保險規劃，醫療保險規劃建議強化長期照顧保障及醫療費用補貼，在有長照需求及醫療療程選擇時，不造成家人沉重負擔，也讓自己能夠享有較好的照護品質及治療選擇。此方案將約5萬元年保費配置於含身故保障的長照險商品，強化長照期間的現金流支持，同時兼顧資產傳承功能。在醫療保障方面，仍維持實支實付醫療險組合，年保費約2萬元，以確保基本醫療支出有穩定來源。

此外，方案二納入傷害險配置，年保費約1萬元，提供意外事故所致身故或失能的基本保障。與方案一最大差異在於，此方案進一步加入投資型年金保險，年保費約3萬元，透過連結全權委託帳戶的方式，兼顧資產增值與退休現金流規劃，為高齡女性提供更多元的財務來源。