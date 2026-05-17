國銀海外據點首季賺近290億 年增8.6%「創同期新高」

金管會統計顯示，今年第1季本國銀行海外分支機構（含分、子行）獲利為新台幣289.9億元，創下歷年同期新高，年增8.6%。海外獲利前5大地區中，香港首季賺133.9億元，寫歷年同期新高，穩坐海外「金雞母」寶座。

金管會統計顯示，受惠於放款成長，利息與手續費淨收益增加，加上呆帳費用減少，但受到匯市及債市行情影響，投資及其他淨收益減少，國銀今年首季海外分支機構獲利289.9億元，年增23.1億元。觀察獲利來源，最大宗來自亞洲占比達83%，其次美洲占比11.8%，再來是大洋洲占比3.1%。

如果進一步觀察獲利前5大地區，依序為香港、新加坡、美國、中國與日本，與先前相同。

首先，香港今年首季獲利133.9億元，創歷年同期新高，年增6.5億元，主因呆帳費用減少、手續費淨收益增加，持續蟬聯國銀海外最賺錢據點。

第2名為新加坡首季獲利34.2億元，創歷年同期次高，年增6.3億元，利息、手續費、投資等3大獲利來源都增加；第3名為美國獲利32.6億元，創歷年同期新高，年增11.8億元，也是增額最多地區，不僅利息、手續費、投資等3大獲利來源均增，加上呆帳費用也減少。

第4名為中國獲利22.4億元，年減5.5億元，受到債市與匯市波動影響，投資及其他淨收益減少；第5名為日本獲利16.7億元，創歷年同期新高，年增1.1億元，主要受惠於利息淨收益增加帶動。

至於新南向國家獲利75.1億元，年增10.3億元，同步寫下歷年同期新高，主因三大獲利來源皆增；各地區以新加坡增加6.3億元最多、澳大利亞增加1.4億元次之；獲利減少地區中，以越南減少1.9億元較多，主要因投資及其他淨收益減少、增提個案呆帳。