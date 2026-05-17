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越南領導層拍板 新任總理力拚經濟達雙位數成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

越南新一屆政治領導層已於4月底正式拍板，越南國會確認由黎明興擔任新任總理，市場解讀，領導層確立也進一步確立未來五年（2026年至2031年）的施政方向。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，黎明興深具金融專業背景，並受到越共中央總書記兼國家主席蘇林信任，黎明興在政見發表中強調，2026年至2030年越南要達成平均10%以上的經濟成長率，意味著越南將祭出更積極的政策方針，來實現經濟飛躍的目標。

黎明興具日本留學背景，早年任職越南央行，自基層歷任要職，45歲成為最年輕央行行長。2024年轉入黨務，出任中央組織部部長，協助總書記蘇林推動改革。

日經新聞引用亞洲經濟研究所學者石冢二葉觀點稱，黎明興兼具專業與執行力，深受蘇林信任，是實現雙位數成長目標的理想人選。此一任命顯示，蘇林已完成核心團隊布局，制度改革與經濟工作推進盼更加順暢。

張晨瑋表示，越南第16屆國會落幕，國家主要政治領導層包括總統、總理、國會主席皆已確立，象徵越南新政局開啟，其中，新總理黎明興不僅設定2026年至2031年的年均GDP成長率超過要10%的雄心目標，還強調要用「飛躍式發展」，而非僅是單純成長。他提出的五大重點施政方針，涵蓋科學技術、數位轉型、綠色轉型及人才培育等。這項積極的經濟目標，與世界銀行及國際貨幣基金（IMF）等國際組織預測的不到7%成長率形成顯著對比，顯示出新政府對於經濟發展的高度企圖心。

例如，黎明興強調從5月開始，國營企業要加速進行股份化改革及效率提升，並提供民營企業發展的一切條件，政策作多的方向與越南日前頒布的68號及79號決議一致，顯示新內閣上任在經濟政策的一致性並加速推動。

張晨瑋指出，市場最擔憂的往往是不確定性，如今越南政局開始趨穩，投資人逐步把目光轉向經濟基本面。值得留意的是，四月富時羅素正式宣布，今年將越股納入富時「次級新興市場」指數。

根據彭博報導，越股納入次級新興市場指數，短期內被動資金流入可能達10至15億美元，另外，有多個國際券商如馬來亞銀行（Maybank）預測，整體外資主被動資金流入越股總額將高達60至80億美元，以及更多長線資金，隨著政策強力作多經濟的主軸定調，中國信託越南機會基金將持續聚焦受惠政策利多、具成長潛力之越南企業，投資人可持續以定期定額方式參與，掌握長線成長行情。

越南 央行 蘇林

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