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大華銀投信勇奪AAM 台灣最佳股息ETF大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
(左至右)大華銀投信總經理 王政修、亞洲資產管理創刊及發行人陳利福。(大華銀投信/提供)
(左至右)大華銀投信總經理 王政修、亞洲資產管理創刊及發行人陳利福。(大華銀投信/提供)

國際重量級財經雜誌─亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management）舉辦2026年Best of the Best Awards 2026，大華銀投信所發行的大華優利高填息30（00918）榮獲2026 台灣最佳股息ETF（Best Dividend ETF）大獎，感謝國際專業機構肯定。

大華銀投信總經理王政修表示：「大華銀投信身為首家在台灣發行ETF的外商投信，始終秉持深耕台灣、連結全球的承諾。此次能夠贏得在全球資產管理領域深獲信賴、具高度指標性的AAM大獎肯定，大華銀投信備感榮耀，未來也將持續致力推出符合在地投資人需求的理財商品。」

大華優利高填息30（00918）今年榮獲「亞洲資產管理雜誌(Asia Asset Management )2026 台灣最佳股息ETF (Best Dividend ETF)的肯定。此獎項旨在表彰「股息投資策略表現最具成效」的 ETF。評選標準包括ETF 股息策略、中長期含息報酬率表現、風險調整後績效、紀律化投資流程與市場代表性等。

00918 透過優利股息及高填息策略，在收益與長期成長之間取得良好的配置平衡，在眾多高股息ETF產品中脫穎而出，獲得國際專業評審肯定。根據Lipper數據，00918成立以來至今年4月底，累積報酬率已翻倍，在台股高股息ETF中表現相對亮眼。就00918歷史填息紀錄觀察，過去12次除息後有9次在下次除息前完成填息，填息成功比例達到75%，更證明00918將填息紀錄納入指數篩選因子中達成的領息真實力。

華銀 報酬率

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匯市最前線／台幣31.4~31.7元盤整

新台幣匯價上周五（15日）以31.551元收盤，貶值4.1分，貶幅0.13%；累計一周新台幣貶值1.22角，貶幅0.39%。外資賣超台股提款匯出為台幣貶值主要壓力，預估新台幣匯價在31.4~31.7元間盤整。

公股銀第1季海外分行獲利勁揚 華銀、台企銀、彰銀等表現亮眼

八家公股銀行第1季海外分行（不含大陸分行）加計OBU（國際金融業務分行）稅前盈餘合計115.6億元，年增13.7%，其中華南銀行年增率表現最佳，高達123.9%，台企銀、彰銀年增率也分別擁有41.3%及38.8%。

公股銀大陸據點績效 好壞參半

公股銀行第1季大陸地區分行獲利表現參半，與去年同期相比，合庫銀、兆豐銀成長，土銀由虧轉盈，但台企銀、第一銀呈衰退，臺銀、華南銀更是由盈轉虧。

六壽險前四月大賺1,255億 獲利年增130%

南山人壽昨（15）日公布，4月合併稅後純益約154.38億元，較3月和去年同期各虧損24.04億、90.89億元，轉虧為盈，累計前四月合併稅後純益約238.92億元，年成長逾669%，每股純益1.63元。

台中銀行驚爆行員涉詐

台中商銀行員涉及勾結詐團案延燒。金管會昨（23）日證實，該案是2025年底金檢發現後，主動移送檢調，近期將約談總經理董益源說明，重申對行員涉詐採「零容忍」。市場預料，金管會恐對台中商銀祭出重罰。

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