公股銀大陸據點績效 好壞參半

公股銀行第1季大陸地區分行獲利表現參半，與去年同期相比，合庫銀、兆豐銀成長，土銀由虧轉盈，但台企銀（2834）、第一銀呈衰退，臺銀、華南銀更是由盈轉虧。

公股銀行表示，大陸地區授信業務採審慎保守原則，以風險為本擇優承作，並以既有客戶及優質台商為優先核予額度對象，密切注意大陸政經情勢變化。

根據金管會統計，公股銀行第1季大陸地區分行稅前盈餘概況，其中土銀、合庫銀稅前盈餘站上1億元，分別為3.3億及2.6億元，其餘均不到1億元，臺銀、華銀出現稅前虧損，分別虧損0.43億及0.19億元。

與去年同期相比，土銀由去年第1季虧損3.7億轉為稅前盈餘3.3億元，合庫銀、兆豐銀兩家分別年成長82.3%及63.4%；台企銀、第一銀分別衰退69.8%及55.4%；臺銀、華南銀由盈轉虧。

華南銀行指出，主要是基於審慎保守原則承作大陸地區分行授信案件，影響生利資產規模減少，美元兌人民幣貶值，也影響持有的美元資本金出現匯損等影響。

對於大陸分行經營策略，兆豐銀行表示，大陸地區業務採取審慎保守、嚴控風險策略，以爭取優質台商及參與當地優質聯貸案為主，持續在風險控管前提下，跟隨台商供應鏈改變調整布局，提升本行業務動能。