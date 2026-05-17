公股銀第1季海外分行獲利勁揚 華銀、台企銀、彰銀等表現亮眼

八家公股銀行第1季海外分行（不含大陸分行）加計OBU（國際金融業務分行）稅前盈餘合計115.6億元，年增13.7%，其中華南銀行年增率表現最佳，高達123.9%，台企銀（2834）、彰銀（2801）年增率也分別擁有41.3%及38.8%。

整體而言，八家公股銀海外分行加OBU獲利，占整體全行獲利比重約兩成。

國銀獲利結構主要由國內總分行、OBU、海外分行及大陸地區分行組成。檢視八家公股銀行第1季海外分行加計OBU獲利情況，以絕對值稅前盈餘來看，第一銀行以24.7億元領先、兆豐銀21.5億元居次，臺銀、彰銀、華銀也達10億元以上，土銀、台企銀、合庫銀在10億元以內。

若與去年同期相比，華南銀行年增率123.9%最高，其次是台企銀年增41.3%、彰銀年增38.8%，土銀、第一銀、臺銀分別年增23.8%、14.1%、9.6%；合庫及兆豐則衰退，分別年減31%及17.4%，以OBU分行衰退較明顯。

合庫銀行表示，第1季OBU分行不如去年同期，主因為提高資產品質，增提備抵呆帳。兆豐銀行指出，OBU分行受美元降息利差縮減，財務操作收益較去年同期減少；放款量較去年同期增加，使呆帳費用、承諾及保證責任準備提存較去年同期增加。

觀察公股銀行海外分行獲利主要動能，第一銀行表示，美國及新南向國家向來為業務推展重點區域，除持續看好美國及新加坡等具區域樞紐地位市場，也看好澳洲、越南投資動能較為強勁。