貨櫃碼頭翻轉為金融特區 高雄亞灣成億級富豪新聚落

南台灣的艷陽灑落在高雄港口，放眼所及，已經不再只是密集的貨櫃與工廠廠房。在高雄亞洲新灣區，一棟棟大樓玻璃帷幕映照在波光粼粼的海面上，折射出高雄正逐步轉型成科技、新創與金融重鎮的耀眼未來。

這裡，曾經是台灣工業的心臟地帶，而現在正華麗轉身，不僅台灣第一家洲際酒店座落於此，科技大廠如AMD矽光子研發中心、輝達生成式AI主權辦公室也相繼落腳，旁邊的碼頭更是停滿遊艇，站在港邊，映入眼簾的是具有新穎波浪造型的高雄展覽館，以及近年追星族蜂擁而至的聖地–高雄流行音樂中心。

頂著科技產業實力光環，台灣正以奮起之姿與亞洲金融重鎮新加坡與香港爭輝。全台灣首座金融特區「高雄專區」於2025年中正式啟動，納入昔日「金融街」銀行林立的街區與亞灣區，這塊曾以「港區」聞名的街廓，隨著專區啟動與金融活水注入，正悄悄變身為台灣億級富豪戶的新興聚落，重新定義港區的下一個世代繁華。

不過，這條看似瑰麗的金融轉型之路在推動之初並不被看好，2024年，台灣宣布推動亞洲資產管理中心消息一出，「台灣算了吧」、「台灣跟新加坡比，單單稅就不行」等網路酸言酸語從未少過。

面對質疑，金管會主委彭金隆選擇正面迎戰。他說，這就像訓練中的小象被拴在柱子上，因小時候無力掙脫，當牠長成大象時，即使已有能力改變，牠也因自我設限不再嘗試。彭金隆認為「最可怕的是還沒嘗試就覺得做不到，」但金管會推動亞洲資產管理中心計畫，完全沒有另外編列任何預算，而是活用現有資源，證明「只要去做，只有做多好的差異，絕不會變不好。」

政府亞資中心「玩真的」 56家金融機構搶進高雄專區

台灣發展亞洲資產管理中心確實具備底氣。根據中信銀行發布的「2026台灣超高資產客群財富洞察報告」，台灣個人資產在新台幣10億元以上的超高資產族群，人數由2025年的8000人，預估2029年可以成長到1.1萬人。這些隱藏在台灣各地的家族財富，正需要更專業的管理服務。

彭金隆觀察，台灣近年經濟持續成長，外貿暢旺加持下銀行存款持續增加，金融體系其實有大量的資產還沒被合理管理，因此從中看到建立地方金融實驗專區，推升市場動能的契機。

金管會2025年在高雄專區一口氣開放38項業務，堪稱台灣金融監理史上最大規模試辦案，截至今年3月底，專區吸引高資產客戶3736人，管理資產規模（AUM）約新台幣4559億元。

其中，試辦業務中以銀行開放規模最大，業務多達22項，授信業務中包含自行質借、保險融資，還有可把一整包投資組合當成擔保品的金融資產組合融資（Lombard Lending）都相當熱門。此外，金管會也開放家族辦公室與跨境金融服務，其中家族辦公室服務截至今年3月底累計辦理139家，受託資產管理規模達802億元，也反映台灣家族企業對資產管理與傳承規劃的強勁需求。

事實上，高雄市政府早在2021年就已向中央爭取打造國際資產管理中心，高雄市長陳其邁多次強調，將全力支持高雄專區發展，同時高雄專區也提供企業租金補助與員工薪資補貼方案，盼帶動資產管理業進駐高雄。

彭金隆觀察，金融業一開始對專區規劃抱持問號態度，但後來看到高雄市政府的大力支持，加上高雄本身就是港灣、國際化程度高，近年許多高科技廠商進駐形成新富階級，同時傳統產業興盛，本來就具備商機基礎，金管會助力開放業務，一年多來，金融業轉為相信「政府這次是玩真的」。

嗅到龐大市場商機的金融機構也紛紛南下，截至今年4月底，合計56家金融機構已獲准進駐高雄專區，分別包含21家國銀、6家壽險、16家投信投顧業者與13家券商。

第一銀行副總經理甘美珠觀察，台灣超過9成企業屬家族經營，正值一代交棒二代的關鍵期，對股權傳承、稅務規劃與家族治理等需求日益增加。這些富豪的痛點在於資金已投入金融商品，缺乏額外靈活度；現在高雄專區提供的投資工具正好滿足家族傳承與稅務、資金活化需求。

中信銀行私人銀行處處長楊子宏指出，從2024年9月宣布專區政策到2025年4月試辦辦法出爐，不到9個月時間確立試辦業務達38項，可見金管會開放力道之大。高雄專區中的保單與保費融資的開放，以及導入另類產品如私募股權基金（PE Fund）等，皆是接軌國際的作法。

玉山銀行個人金融事業總處副總經理張崇慈也認為，亞資中心漸進式的法規鬆綁，為身處台灣的高資產客群，打開了通往國際財富管理的大門。

高雄專區將滿週年 引導台商企業第二、三代回流

勤業眾信亞資創新服務中心執行長賴永發觀察到「高雄特色」，他說，高雄客戶多來自傳統產業、金屬加工業、重工業與石化業，家族通常具深厚實業基礎，且家族與企業的聯繫極為緊密，財富集中在企業本體盈餘與不動產，因此除了財富永續傳承議題，中南部客戶也對土地與廠房等實體資產活化相當感興趣。

賴永發認為，高雄專區成立後，打破了過去資產管理過度集中於北部的現象，它推動了金融機構與會計師、律師等專業服務業者形成生態圈，共同爭取高端資產管理商機，但這個生態系目前還在起步階段，需要時間發酵。

對高雄當地而言，專區更是發揮了進一步帶動城市轉型效益。賴永發說，亞灣區擁有崛起成為台灣接軌國際金融重要門戶的潛力，讓高雄從傳統「工業重鎮」成功轉型為「智慧金融中心」。他期待隨著政策引導，讓台商企業第二代、第三代開始回流參與治理，讓過去製造業的「硬資產」，逐步轉化為具備國際配置能力的「軟資本」。

前景雖然亮眼，但在高雄專區將滿週年之際，挑戰依然不小。金融業者坦言，台灣金融人才非常優秀，很多新加坡、香港的金融業高階主管都是台灣人，但不可諱言，台灣目前薪酬、個人所得稅負擔以及子女受教育資源等結構問題上，都將會是發展專區無形的挑戰。

同時，業者觀察，台灣分業非常詳細，單一業務的專業人才能力沒問題，但高資產業務牽涉多類型產品、稅務甚至跨國法規，整體人才團隊必須具備實作經驗才能有效滿足客戶需求。

除了人才回流議題外，業者直言，雖然高雄專區已經開放試辦許多新業務，但對許多資產早已布局海外的高資產族群而言，台灣能否有更好的稅務優惠，仍是吸引海外資金回台的關鍵。

面對外界對租稅優惠的期待，彭金隆務實表示，稅確實是議題，但放眼全球金融中心像是倫敦、東京與紐約，稅務也不輕，美國更是該課的稅都會課，美國並不以稅為唯一誘因，因為以美國經濟體規模而言，很多產業要照顧，不可能單靠稅來推動。

正因為如此，彭金隆推動亞資中心的策略是，能做的先做，困難的就慢慢花時間突破。隨著高雄專區試辦業務將在今年6月底到期，金管會強調「業務試辦有期，專區運作永續」。他透露，若試辦業務運作成熟，將可擴大到全台進行，無涉修法，僅需透過函示、命令等就可進行，若發現有些開放不如預期，就會再做調整，同時再進一步開放新業務。

這場從南台灣發起的金融革命，正準備從亞灣區的一點，有望擴散成影響全台灣的面。邁向亞洲資產管理中心的藍圖，現已踏出關鍵且堅實的第一步，業者紛紛投身這場新時代金融浪潮，當改革齒輪開始轉動，金管會能否續航成長引擎，將牽引著台灣在亞洲金融版圖新地位，外界正高度關注。