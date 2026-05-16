台灣重振旗鼓拚亞資 彭金隆：跨境金融是下一步關鍵

「如果到高雄就可以提供服務，何必飛一趟新加坡呢？」金管會主委彭金隆一語道盡為何他想推動亞洲資產管理中心核心願景，如今，亞資中心高雄專區運作將滿週年，當專區內試辦業務逐步成熟，金管會規劃將成功經驗擴大至全台。至於專區下階段定位與工作，彭金隆透露，跨境金融將是未來重要推進方向，持續成就亞資中心應具備的條件與競爭力。

去年7月，全台金融機構董事長、總經理齊聚高雄亞灣，與金管會、高雄市政府一同歡慶亞資中心高雄專區啟動，宣告台灣再度邁向亞資中心目標，率先推動高資產管理業務開放，為台灣金融改革踏出首步。

彭金隆接受中央社團隊專訪時坦言，推動之初確實有不少質疑聲音，畢竟過去數十年來，台灣多次提出亞資願景卻未能築夢成真。但他認為，「新加坡經過至少半世紀，才有這般成就 （亞太最大金融中心）」，台灣不能想著只要幾年就達成，躁進反而不易走得長遠。

當時，金管會思考著或許找個地方實驗看看，透過區域試辦，不僅可以讓金融業者集中資源，對監理機關而言，開放風險也相對可控，因緣際會之下，剛好高雄市政府也表達意願與支持，雙方便順理成章攜手合作。

彭金隆說，高雄專區屬於實驗性質，在今年6月底屆期後，其業務與工作勢必要調整，目前金管會正在盤點各項試辦業務，了解成果效益並做3大分類。

首先，「若試辦成效不錯且運作成熟，就會出去到全台，讓專區外分行也能承作，」如果覺得某些試辦業務仍須調整，則會繼續留在專區調到成熟為止，同時，金管會仍會持續鬆綁法規限制，開放新業務到專區內實驗。

舉例來說，目前「未具證券投資信託基金性質」的境外基金販售，限制委託人數最高99人，也就是說，同一檔未具證境外基金販售對象不能超過99人，未來將會放寬人數限制，並於專區內試驗。

換言之，專區機制將形成「成熟業務擴大至全台、試驗業務持續留著」模式，同時，監理機關也會新增專區業務，透過動態調整，不僅能持續挹注高資產客戶市場活絡，並以漸進式步伐推進台灣成為亞資中心。

不過事實上，台灣富豪資產不限於國內，多半會分散於海外，海外資產管理服務則需仰賴外國機構，彭金隆坦言，專區試辦至今，協助境外客戶開立海外帳戶僅1件，反映出真正需求並非海外客戶，而是人在台灣境內的高資產客戶，需要取得海外資產配置與跨境金融服務。

因此，為了讓台灣金融機構服務能力向外延伸，彭金隆宣告，跨境金融將是高雄專區下階段工作重點。目前金管會內部研議方向為開放進駐高雄專區的銀行，可以協助「境內客戶」申辦海外帳戶。

金管會補充說明，所謂跨境金融，意即國銀未來可協助客戶開立海外分行帳戶，讓民眾不用專程飛出國，跑去海外辦理KYC（認識你的客戶）程序。未來只要是進駐高雄專區的銀行，即可協助客戶表格填寫與開戶流程，對於擁有海外高資產客戶而言，不僅能大幅節省時間與成本，也讓台灣金融服務更增添國際化。

顯而易見，金管會研議跨境金融開放與鬆綁，背後瞄準的，不只是單一業務突破，而是希望台灣金融體系能更快速與全球市場接軌，進一步強化國際資產管理能力，也要留住高端客戶與資產，避免流向海外。

過去受限於法規框架與風險控管考量，民眾欲跨境開戶相當不易，彭金隆強調，時空背景已經改變，金管會將會釐清相關風險控管後，再去推動業務，「沒有太大問題」。

此外，針對專法研議，彭金隆透露，業務範圍除了涵蓋信託制度、境外保險與再保險發展等，也將納入人才培育與引進，例如外國專業人才來台工作許可等議題。他強調，相關規劃並非聚焦高資產管理市場，而是希望全面提升台灣金融國際競爭力。

檢視高雄專區成效，至今已吸引21家國銀、6家壽險、16家投信投顧業者、13家券商進駐。截至今年3月底，專區內高資產客戶達3736人，管理資產規模（AUM）約新台幣4559億元。這不僅顯示出高雄新金融商機逐漸成形，也象徵著台灣推動亞洲資產管理中心吹響了首階段成功號角。

即使迎來第一階段成果，彭金隆仍強調，推動亞資中心不能躁進，許多業務推動必須循序漸進。他有感而發地說，「我們做這些計畫，沒有編列任何一筆預算，都是靠現有公務預算資源」，證明政府去做，不會有任何損失。

隨著時間推進，金融機構逐漸相信政府是玩真的，市場信任正一步步建立。台灣過去曾錯失機會，如今以重振旗鼓之姿崛起，「慢沒有關係，方向對了即可」，彭金隆說道。