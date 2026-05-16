企業生日快樂／王道銀擴張海外據點 開拓獲利引擎

王道銀行（2897）資本規模相對有限，對於放款策略不躁進，持續優化獲利結構，王道銀行總經理李芳遠也發下豪語，今年股東權益報酬率（ROE）勢必要成長，目標銀行本業ROE達到兩位數以上。為了吸引價值型投資人，王道銀行也力拚未來股利的絕對值及殖利率皆朝逐步向上邁進。

問：王道銀行如何開拓新的獲利引擎？

答：王道銀行近年來持續擴展新的獲利引擎，例如，企業金融客群從大型企業開始，近年深耕中型企業，去年首度加入中小企業信用保證基金，正式服務小型企業及微型企業，目前企業金融的客層分布已完整涵蓋大型、中型、小型及微型企業。

王道的企業金融業務本身就是老大哥，截至今年第1季中型企業業務、消金業務與財富管理業務也轉虧為盈，透過「母雞帶小雞」，將新的業務拉升上來。

消金客群業務部分，過往房貸利率在2%以下，以王道銀行的資金成本而言幾乎無利可圖，因此較少承作房貸。但第七波選擇性信用管制影響，去年以來房貸利率相對較高，今年房貸業務將會是一大重點，截至今年第1季房貸餘額約250億元左右，目標做到約320億元左右。最近也向金管會遞件申請高端財管2.0業務，後續規劃進駐高雄亞灣專區。

問：今年股利創掛牌上市以來新高，未來會維持嗎？

答：原則上希望股利的絕對值與殖利率一年比一年成長。王道銀行每股淨值已達14.8元，但股價只有10元出頭，原因是配發高息還不是一個趨勢，目前我們只有兩次，分別是2024年度現金股利0.5元、2025年度現金股利0.52元。

當然先決條件是銀行本業跟轉投資公司都有好的獲利表現，配息配得好，投資人就會看到，現金殖利率超過5%已經是業界最高，未來希望股利的絕對值及殖利率都朝往上走的方向邁進。

今年股東權益報酬率（ROE）表現也要成長，希望銀行本業的ROE今年能夠達到兩位數以上，第1季銀行本業ROE為10.07%，相較去年已回歸成長趨勢。提高ROE具體作法就是專注於輕資本業務，希望多做財富管理、保險、外匯交易等業務，持續帶動手續費收入。

現在的股價不允許我們現金增資，只能發次債或發特別股方式去籌資，要將有限的資本做最佳運用，我們每一個送上來的放款案，股東權益報酬率（ROE）目標至少希望10%以上。

問：後續海外布局規劃，今年是否會有新據點？

答：目前海外已有香港分行、美國華信子行、澳洲雪梨代表人辦事處，雪梨據點正在進行升格分行，希望明年底前有機會升格；我們也在做澳洲生意，透過國際金融業務分行（OBU）尋找參貸機會，目前澳洲放款餘額約新台幣30億元，希望在分行正式開業前，達到60億元的放款餘額規模。原本天津代表人辦事處已遷移至上海，並成立上海代表人辦事處。

美國華信子行部分，我從2024年底兼任美國華信銀行董事長，去年放款餘額已達8.4億美元，創下歷史新高；總資產也首度突破10億美元。存款拉上來的速度並沒有這麼快，因此今年首重提升存款業務，全年給美國華信子行的成長目標為10%。

香港是最賺錢的分行，存款也都遠大於放款，目前存款約新台幣700多億元，但放款餘額不到500億元；香港分行今年3月中取得保險代理執照，也申請財富管理執照，由於去年基期較低，今年對香港分行成長目標為40%。