企業生日快樂／王道銀總座管理哲學...身先士卒

走進王道銀行（2897）內湖總部，進入視野的是眾多藝術品，辦公室就像設立在藝術品展示中心裡，有別於一般金融機構給人的拘謹感。總經理李芳遠的辦公室除了牆上掛著藝術品外，也放置黑膠唱機及音響設備，顯示他的音樂愛好。

李芳遠分享自己平常喜歡聽爵士樂，也聽流行音樂跟古典音樂，英國搖滾樂團酷玩樂團「Coldplay」更是每天必聽。儘管白天工作、晚上應酬，每天工時達14個小時，平常休假也常在家看報告、批公文，但他還是能利用瑣碎時間看書，甚至在上班前做基礎的抬腿深蹲、超慢跑，維持規律運動。

李芳遠為理工科出身，在金融業打滾超過30個年頭，他任職滙豐（台灣）期間，在中國大陸開疆闢土長達七年，負責中國地區台商業務及蘇州分支行籌設規劃。

2012年加入王道銀行、出任王道銀行香港分行行長，2020年接任王道銀行總經理，今年邁入第六個年頭，並在2024年12月起兼任集團旗下美國華信銀行董事長。

談到自己的經營哲學及管理心法，李芳遠指出，作為總經理就必須身先士卒，不能只動嘴指揮、不做事，不管到哪個海外市場，帶人的準則都一樣，必須互相尊重，因為在職場上沒有人當官，不需要擺架子。他強調：「做事業要有策略，但對人不應該有策略。」只要自己認真，底下的同事自然也不會偷懶。

不過，李芳遠也坦言，自己非常嚴格把關，除了總經理權限案之外，銀行所有新案及增加額度案基本上都要一一審核過，堅守股東權益報酬率（ROE）絕對優先，銀行所貸出去的每一分錢都應該要充分運用。

王道銀行的組織相對扁平，處理案子也相對有效率。李芳遠舉例，像是香港分行的案子可直接報到總行，不像國內很多銀行需要層層上報、有條條框框的規定；再者，案子也有預先審核機制，由風控單位與營業單位預先討論，可以做再去做、不能做就刷掉，避免浪費時間，這也是小銀行所具備的彈性優勢。