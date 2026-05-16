企業生日快樂／王道銀 輕資本業務打天下

王道銀行（2897）是台灣首家原生數位銀行，董事長駱怡君接掌六年以來，以「精品數位銀行」作為定位，今年延續推展輕資本業務，提高財富管理、保險、外匯交易等業務，持續帶動手續費收入。

王道銀行前身是1999年成立的台灣工業銀行，當時工銀主要發展企業金融業務，擁有深厚的企金客戶基礎，2017年改制並更名為「王道商業銀行」，踏上轉型之路。創辦人駱錦明首創台灣第一家原生數位銀行，推出「O-BANK」數位銀行品牌，以利他圓己的王道精神，致力打造普惠金融願景。

王道銀行從企金業務拓展到消金業務，駱怡君自2020年接任董事長以來，善用企金資源發展個人金融場景，並由金融業務處主管同時督導企、個金業務，讓兩個業務單位整合，這幾年也持續擴展「精品數位銀行」的發展策略。

利他圓己 走自己的路

王道銀行雖累積成立27年，但目前全台只有六個營業據點，且為消金業務的後進者。國內信用卡市場早已是殺到見骨、高度激烈競爭的環境，王道銀行也選擇走自己的路，不與大型銀行搶攻信用卡市場，專注以簽帳金融卡（Debit Card）打天下。

以2026年為例，王道銀行簽帳金融卡提供國內、外現金回饋1%無上限；薪轉戶持簽帳金融卡在國內消費更是1.3%現金回饋無上限，帶動王道銀行今年第1季在台灣個人存款金額已逼近千億元大關，香港分行個人存款超過200億元，拉升全行個人存款占總存款超過38%，全行個人與小企存款占比達到43%。

王道銀行除了推高利活存外，也推出促刷優惠活動，針對不同卡別，發行低碳生活卡、交通減碳卡等，吸引關切ESG議題的消費者；發行新北國王聯名卡、味全龍聯名卡拉進存款；鎖定相對大額的存戶也會提供銷售理財及保險產品。王道銀行在這幾年加重輕資本業務發展，包括著重理財產品、保險、外匯交易、股票投資等業務，希望在有限的資本下做最佳運用。

三家純網銀已開業超過四年，很多人仍經常會拿純網銀與王道銀行做比較。王道銀行始終強調，所有銀行都是可敬的對手，因為王道銀行旗下有許多企商金客戶與各銀行都有往來，競爭對手不會只有純網銀。王道銀行的優勢在於國內擁有六個分行據點，在國銀紛紛精簡分行、又講究虛實整合服務的環境下，王道銀行介於傳統銀行與純網銀之間也更加具備彈性。

優化技術 跟上AI趨勢

作為原生數位銀行的先鋒，數位轉型工作也不落後，王道銀行今年成立數位發展委員會，由董事長擔任主席，每個月召開會議，進行虛擬資產發展相關研究、落實數據治理、行動銀行不定期升級優化等三大工程。

王道銀行透過數位發展委員會探討虛擬資產議題發展，針對穩定幣及虛擬幣的保管、收付等面向，也評估與虛擬資產交易所進行策略性投資的可能性；透過數據治理單位，把數據資料重新調整，找出重複性質高的工作，透過流程AI整合核心系統與雲端技術，結合RPA實現自動化作業。目前數位發展委員會也正在研擬AI項目落實，例如自動撰寫徵信報告、財富管理產品推介、客人購買行為分析等方向，今年希望能有兩、三個具體AI項目落實。

早在改制為商業銀行前，王道銀行透過一連串購併與轉投資，發展成為多元化的金融集團，至今旗下事業涵蓋商業銀行、租賃、票券等事業體。在主要子公司及關聯企業部分，王道銀持有中華票券約28.37％股權，透過美國子公司IBT Holdings Corp持有91.78%美國華信銀行股權；另外，也持有41.7%日盛台駿國際租賃以及20%北京陽光消費金融。

其中，中華票券與美國華信銀行成為二大獲利小金雞，2025年中華票券全年稅後純益達17.9億元、年增30.6%；美國華信銀行若排除2024年認列一次性呆帳收回收益及費用後，2025年稅後純益年增也達15%，且2025年總資產首度超越10億美元大關。

王道銀行總經理李芳遠透露，今年來中華票券與美國華信銀行獲利表現皆朝著好的方向發展；日盛台駿今年第1季已有小幅獲利，由於每個月固定認列折舊攤銷，首季仍小虧，但情況已好轉，全年目標拚轉虧為盈，看好獲利展望朝向好的方向發展。