五大發卡行前四月刷卡額衝1.2兆

新台幣兌美元匯率在4月止貶回升，由3月底約32.265元微幅升值至4月底的31.93元，在新制外匯價格變動準備金發揮作用下，壽險業對抗外匯波動水位增加。若新光人壽的外價金依主管機關要求調整為996億元，則六大壽險公司含國泰、富邦、南山、新光、台灣人壽和凱基人壽，累計至4月底的外價金餘額估突破5,350億元。

2026-05-16 01:30