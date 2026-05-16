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五大發卡行前四月刷卡額衝1.2兆

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股4月加權指數一舉站上4萬點，股市財富效應同步帶動消費升溫。國內五大信用卡發卡銀行4月單月及前四月累計刷卡金額雙雙創下歷年同期新高，其中海外旅遊消費成為最主要成長動能。

五大發卡行4月單月刷卡金額合計達3,025.03億元，累計前四月刷卡總額更突破1兆元大關、達1.2兆元，再創同期新高紀錄。

若以4月單月刷卡金額排名，中信銀行以803.08億元穩居冠軍，國泰世華銀以746.48億元居次，北富銀511.45億元排名第三，玉山銀496.02億元居第四，台新銀468億元排名第五。五大銀行4月刷卡金額全數刷新歷年同期新高，除信用卡優惠與百貨促銷助攻外，台股大漲帶來的財富效果，也進一步刺激民眾消費意願。

中信銀4月新發卡量達12.5萬張，「中國信託uniopen聯名卡」持續帶動新卡成長，搭配全新推出的「中國信託漢神JCB聯名卡」，受惠台中漢神洲際購物廣場開幕，推升百貨客群申辦熱度。中信銀4月總簽帳金額達916億元，其中信用卡消費803億元，年增25%，創歷年4月新高。

國泰世華銀則鎖定海外旅遊商機，趁清明連假與日本櫻花季熱潮，透過CUBE信用卡推出「日本賞」最高10%回饋，成功搶攻赴日旅遊刷卡市場，並藉由四大權益方案強化卡友日常消費黏著度。

北富銀4月新增發卡量約5.6萬張，主力卡別包括富邦Costco聯名卡、富邦J卡及富邦momo卡，其中Costco聯名卡累積發卡量已達約280萬張。

玉山銀4月新發卡數約5萬張，主要來自Unicard、熊本熊卡及U Bear卡帶動，4月單月及前四月累計簽帳金額皆維持雙位數年增。玉山Unicard除提供指定通路最高4.5%回饋，也透過不定期加碼優惠吸引卡友集中消費。

玉山銀 北富銀 刷卡

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