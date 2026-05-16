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六大壽險外價金餘額估逾5,350億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

新台幣兌美元匯率在4月止貶回升，由3月底約32.265元微幅升值至4月底的31.93元，在新制外匯價格變動準備金發揮作用下，壽險業對抗外匯波動水位增加。若新光人壽的外價金依主管機關要求調整為996億元，則六大壽險公司含國泰、富邦、南山、新光、台灣人壽和凱基人壽，累計至4月底的外價金餘額估突破5,350億元。

新制外價金要求，針對海外投資淨曝險部位的1.5%作為固定提存數，壽險公司4月多提存少許的外價金補充水庫，國泰人壽4月底累計外價金餘額增至逾1,268億元、富邦人壽累計逾1,500億元、南山人壽累計逾770億元、凱基人壽累計約467億元，台灣人壽也有逾310億元，而新壽則根據其說法，將第1季底的外價金調整為996億元，預估4月底餘額累計逾1,020億元，六大壽險合計單月增加至少150億元。

壽險業者指出，外價金變動由法定強制提存、避險工具評價損益，以及AC債券匯率攤銷法等多重因素影響，在現行制度下，外匯曝險部位需依規定以約1.5%比率提存外價金，但同時也會因攤銷法、避險工具承作時間點和曝險部位不同，導致外價金提存或沖抵增減有差異，不必然與匯率走勢完全連動。

近期外價金持續增加，壽險業的外匯避險逐步發揮緩衝效果。另一方面，原先市場普遍預期聯準會可能於第2季啟動降息，但隨著通膨數據再度出現不確定性，市場對於聯準會的降息時程預期已逐步延後，使全球利率與匯率市場短期仍維持觀望格局，壽險業外匯避險策略亦將持續受到關注。

國泰人壽 匯率 國泰

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