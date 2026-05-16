六壽險前四月大賺1,255億 獲利年增130%

南山人壽昨（15）日公布，4月合併稅後純益約154.38億元，較3月和去年同期各虧損24.04億、90.89億元，轉虧為盈，累計前四月合併稅後純益約238.92億元，年成長逾669%，每股純益1.63元。

六大壽險今年來累計稅後純益達1,255.56億元，較去年同期成長130.1%，主因仍是4月股市多頭帶動帳面產生金融資產評價利益，及賣股資本利得貢獻。

南山人壽今年4月合併稅後賺154.38億元，創史上同期新高，累計合併稅後純益達238.92億元，年成長逾669.9%，獲利來源除了反映保險合約服務利潤（CSM，即保單服務提供期間的預期利潤）穩定攤銷，及經常性收益貢獻，也受惠於國內外股市上揚所產生的金融資產評價利益和資本利得。

壽險業者指出，壽險業今年起接軌IFRS 17，每月獲利因CSM的攤銷，及債券利息收入等經常性息收而趨於穩定，又今年4月受惠國內外股市上揚，使得壽險公司大多因帳上的FVTPL（透過損益按公允價值衡量）部位產生金融資產評價利益與資本利得，4月獲利表現突出。

在其他壽險部分，國泰人壽4月賺85.7億元、累計賺259.4億元，年成長逾65.5%；富邦人壽4月賺309.5億元、累計賺460.6億元，年成長逾84.6%；新光人壽4月賺32.6億元、累計賺151.8億元，皆較去年同期由虧轉盈；台灣人壽4月賺6.47億元、累計賺83.99億元，年成長逾96.3%；凱基人壽4月賺12.89億元，年成長逾199%，累計賺60.85億元，年減7.9%，合計六大壽險4月稅後純益601.54億元，累計獲利1,255.56億元。

除了獲利表現亮眼，六大壽險新契約保費收入已連續二個月大幅成長，4月新契約保費收入達777.5億元，年成長71.44%，今年累計新契約保費收入約3,336億元，年增逾53.8%，壽險業者推估整體業界新契約保費收入累計逾4,850億元，以投資型保單的銷售成長最顯著。