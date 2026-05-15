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資本市場反彈 6大壽險4月獲利大賺601億元

中央社／ 台北15日電

美伊戰火影響逐漸鈍化，加上4月全球資本市場強勁反彈，壽險獲利明顯回溫。6大壽險今年4月稅後淨利合計新台幣601.54億元，單月大增590.56億元，累計前4月獲利達1255.56億元，年成長達215%。

保險業今年3月獲利受美伊戰火衝擊，債券殖利率飆升影響金融資產價格劇烈變化，導致6大壽險3月獲利大縮水到10.98億元，好在隨著市場氛圍改善，全球股市明顯反彈，帶動金融資產評價回升，6大壽險4月獲利衝上601.54億元，幾乎4月1個月就賺到今年首季獲利。

富邦人壽4月稅後淨利309.5億元，累計前4月稅後淨利460.6億元，年增84%。富邦人壽指出，除了保險合約服務邊際（CSM）攤銷與經常性投資收入貢獻外，4月受惠台股持續創高與美股上揚，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。外匯價格變動準備金4月底餘額逾1500億元，月增近30億元。

國泰人壽4月稅後淨利85.7億元，累計稅後淨利達259.4億元，年增65%。國壽指出，主要受惠4月資本市場反彈、帶動金融資產評價回升，加上過往厚實CSM穩定攤銷、經常性收益挹注，保險本業動能強勁，4月初年度保費260億元呈現穩定成長。國壽持續厚實外匯價格變動準備金，截至4月底餘額逾1260億元。

南山人壽4月稅後獲利154.38億元，累計前4月獲利238.92億元，年增率669.96%。南山人壽指出，除了反映CSM穩定攤銷與經常性收益貢獻，也受惠國內外股市上漲產生金融資產評價利益與資本利得。南山人壽4月新契約保費約新台幣100億元，以高保障型商品、理財型商品、及投資型年金商品為銷售主力。

新光人壽說明，4月稅後淨利32.6億元，累計稅後淨利151.8億元。主要受惠CSM穩定攤銷與經常性投資收益挹注，獲利穩定。保險業務動能仍維持強勁，前4月新契約保費達460億元，年成長66%。未來仍以提高經常性收益為目標，並透過資產配置與資金管理因應市場波動。

台灣人壽4月稅後獲利6.47億元，累計前4月稅後獲利83.99億元，年增96%，主要來自債券與基金評價利益、過往累積CSM攤銷，以及投資型保單以國際財務報導準則第15號重新衡量的影響。保險業務在分紅與投資型保單銷售帶動下，今年累計前4月新契約保費達468億元，年增161%。

凱基人壽4月稅後獲利12.89億元，累計稅後獲利60.85億元，年減7.9%。凱基人壽指出，4月新契約保費收入達93億元、年成長45%，其中投資型商品單月業績躍升到去年同期5倍，投資方面持續靈活調節資產配置，掌握台美股市機會，推升獲利表現。截至4月底外匯價格變動準備金餘額為467億元。

保險業2026年起接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），賣出1張保單的可實現利潤視為CSM，CSM會逐步釋出進入當期損益，CSM因此成為衡量保險公司中長期獲利能力的重要指標。

資本市場 富邦人壽 國壽

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