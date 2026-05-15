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玉山信用卡前四月刷出2,005億元新高 年成長11%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山信用卡4月單月簽帳金額為496億元，較去年同期成長13%，年度簽帳金額為2,005億元，較去年同期成長11%，創4月單月與年度累積新高。4月份簽帳成長動能主要來自於旅遊、國外實體消費與行動支付，持續維持雙位數成長。

玉山銀行表示信用卡業務持續穩定增長，流通卡數746萬張，有效卡數為486萬張，本月新發卡數約為5萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。為滿足顧客多元的用卡需求，玉山Unicard不僅在百大指定消費提供最高4.5%回饋，更不定時推出領券加碼優惠，即日起6月30日，持玉山Unicard於國內餐飲消費，享加碼最高3%玉山e point回饋。不僅如此，累積的玉山e point更能放大10倍價值，使用30點玉山e point就可兌換FunNow「精選Buffet吃到飽300元饗食金」，輕鬆享受台北萬豪酒店Garden Kitchen、台北君悅酒店凱菲屋Café等頂級饗宴。玉山銀行將持續以顧客需求為核心從生活場景出發，打造貼近卡友生活的消費體驗，以推動玉山信用卡整體發卡量增長。

玉山表示，因應顧客提前預訂暑期旅遊行程，即日起至6月30日推出「初夏悠遊趣」活動，於易遊網、東南、雄獅、華航（2610）、長榮航（2618）、Trip.com、Agoda、Klook等超過40間精選指旅行社、航空及國內旅遊平台刷卡滿額，登錄享最高5,000元優惠。而迎接5月繳稅季節，本行推出「金彩稅月」活動，使用玉山信用卡繳納綜所稅不僅享免手續費，亦可享最高0.4%玉山e point回饋及6期零利率優惠；刷玉山星宇航空（2646）聯名卡繳綜所稅享200元累積1哩（上限10萬哩），讓卡友繳稅不僅享回饋、加速累積哩程，也能提升資金運用彈性。

玉山 玉山銀行 信用卡

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