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全球人壽接軌IFRS 17 淨值增加63億元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
全球人壽今公告1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」並進行國際財務報導準則第9號金融資產重新指定。圖/全球人壽提供
全球人壽今公告1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」並進行國際財務報導準則第9號金融資產重新指定。圖/全球人壽提供

保險業今年接軌會計新制，全球人壽今公告1月1日首次適用國際財務報導準則第17號「保險合約」並進行國際財務報導準則第9號金融資產重新指定，經提報董事會通過，對股東權益影響數較適用前增加約63億元。

此外，全球人壽董事會決議會計政策變動，自今年起對投資性不動產後續衡量會計政策由成本模式變更為公允價值模式。至於會計政策變動追溯適用變更年度前一年度影響數：對2025年12月31日資產負債表影響為投資性不動產增加184.4億元，遞延所得稅負債增加45.4億元，淨值增加139億元。

對2025年度綜合損益表影響為投資性不動產利益增加7億元，折舊及攤銷費用減少7億元，所得稅費用增加4.8億元，本期淨利增加9.2億元。

會計政策變動對前一年度期初保留盈餘實際影響數為2025年1月1日保留盈餘增加129.8億元。

全球人壽表示，會計政策變動實際影響數與預計影響數有差異主因為依照保險業財務報告編製準則規定公允價值適用成本法之不動產標的，其估計數之公允價值係採用估價師事務所出具估價報告金額，而實際數公允價值則是參酌2020年4月17日召開「研商『保險業投資性不動產後續衡量得採公允價值』之相關規範」會議規範，以「帳面價值」作為衡量基礎為原則，故兩者間產生差異。

會計

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