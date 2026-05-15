國泰世華信用卡靚 4月和前四月刷卡金額均創同期新高

國泰世華銀行信用卡4月單月總簽帳達746.5億元，年增11%，累計1月至4月信用卡簽帳金額達2,948億元，較去年同期成長15％。４月和累計前四月刷卡金額都創歷史同期新高。

國泰世華銀行表示，4月清明連假加上日本櫻花季帶動旅遊需求，在精準鎖定旅遊大宗消費，透過CUBE信用卡推出限時快閃「日本賞」最高10%的高額回饋搶占旅日客群，加上四大基本權益深度綁定卡友日常高單及高頻通路，成功引導卡友「集中消費」並帶動各通路消費動能，使4月單總簽帳金額，和累計前四月簽帳金額都有兩位數年增。

國泰世華銀行成功將CUBE品牌轉型為整合式金融服務平台，賦予信用卡更深層且多元的服務價值。公司表示，下半年即將迎來旅遊及消費旺季，在信用卡經營上將持續聚焦「數位黏著度（CUBE App及CUBE Rewards App）」與「跨產業策略合作」，並持續依循「一卡抵多卡」的平台化思維，針對暑期與秋季旅遊、百貨周年慶、電商購物節，以及持續跨場景、跨產業的「強強聯手」策略合作等四大關鍵消費機會點，進行精準打擊，將信用卡深度融入用戶多元生活場景，全面提升使用黏著度與品牌互動。