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美元指數衝破99 新台幣連4貶、週線翻黑

中央社／ 台北15日電
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料照

美國通膨數據高於預期，市場押注聯準會將更長時間維持高利率，美元指數突破99關卡，亞幣應聲倒地。新台幣兌美元延續貶勢，今天收盤收31.551元，貶4.1分，匯價連4黑，台北及元太外匯市場總成交金額22.62億美元。

川習會落幕，市場反應平平，股匯仍由資金面所主導。台股今天上沖下洗，早盤一度漲逾650點，至42408點創高，盤中翻黑跌勢擴大，回測41000點，高低震盪達1391點，終場下跌579.39點，收在41172.36點。

新台幣兌美元今天以31.53元開盤，早盤因外資匯入，匯價由貶翻升，觸及盤中高點31.45元，不過台股創高後翻黑，外資午後反手匯出，又貶至盤中低點31.565元，終場小貶作收，續寫近半個月低點。

外匯交易員分析，美伊戰事僵持不下，川習會也沒有重大進展，新台幣匯率回歸資金面主導，但台股短線漲多後，高檔賣壓出籠，本週外資轉為雙向操作，新台幣也跟著修正。

新台幣匯率今天同步收週線，本週累計貶值1.22角或0.39%，週線翻貶。

外匯交易員指出，美國通膨數據高於預期，支持聯準會降息的理由愈來愈薄弱，部分投資人甚至轉而關注升息可能性，美元指數因此突破99關卡，如果美元續強，亞幣也將受抑；但從另一個角度來看，美伊戰事如果塵埃落定，避險情緒退燒，削弱美元支撐力道，非美貨幣便可能反彈。

央行統計，美元指數今天強漲0.59%，亞幣倒成一片，新台幣小貶0.13%，人民幣跌0.25%，日圓貶值0.33%，韓元下挫0.37%。

展望下週新台幣走勢，外匯交易員直言，國際局勢尚未明朗，新台幣短線估於31.35至31.7元區間波動，並聚焦美伊戰事發展、美中有無就川習會釋出更多正面訊號，為市場提供新的指引；若台股上攻動能延續，也有助於拉抬匯價表現。

美元指數 台幣匯率 川習會

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