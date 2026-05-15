南山人壽前四月累計獲利238億元 年成長逾669%

南山人壽公布今年4月與累計獲利，4月合併稅後純益約154.38億元，相較於3月份和去年同期皆轉虧為盈，累計前四月合併稅後純益約238.92億元，年成長逾669%，每股盈餘1.63元。主要反映保險合約服務利潤（CSM）穩定攤銷，以及經常性收益貢獻，同時受惠於國內外股市多頭走勢，產生金融資產評價利益與資本利得。

南山人壽4月份合併新契約保費收入約100億元，以高保障型商品、理財型商品、及投資型年金商品為銷售主力，並聚焦銷售高價值保險商品，有助累積CSM。加上持續推出符合國人醫療照護需求商品，整體醫療險商品動能穩健。此外，南山人壽於3月底推出重磅級商品「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」，持續挹注成長動能，推升4月份的整體業績表現。

南山人壽以成為永續健康領航者為目標，積極布建多元的商品服務，持續滿足保戶在長壽時代下的保障需求。為鼓勵民眾及早為百歲人生做準備，南山人壽推出最新年度品牌廣告—「百歲人生 有備而來」，邀請4位橫跨運動、藝術與表演領域的「真人真事」作為主角，展現新世代熟齡者充滿活力的生活姿態，激勵社會大眾及早啟動健康與保險保障的雙重布局，讓未來有備而來。此外，南山人壽將於6月9日舉辦「百歲人生 有備而來論壇」，引進國際頂尖的長壽趨勢與觀點，並集結產官學力量，引導國人對長壽時代有深刻的洞見，一同邁向更美好的百歲人生。