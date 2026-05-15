台新信用卡4月及前四月刷卡金額 創同期新高

台新銀行4月信用卡刷卡金額468億元，年增率16.1%，累計刷卡金額1,862億元創歷年新高，年增率17.7%，4月單月及累計刷卡金額都創同期新高，主要受惠於海外、旅遊、保費消費成長顯著。

台新銀表示，4月春假旅遊熱潮延續，「玩旅刷」國內／外旅遊享最高3.3%，此外適逢母親節檔期，「大筆刷」及「好饗刷」最高3.3%也受客戶好評。5月迎來繳稅季，刷Richart萬事達或JCB卡最高享0.5%刷卡金回饋，並可同享12期0利率！

展望未來相關信用卡活動， 6月適逢618網購年中慶與畢業季，搭配Richart卡「好饗刷」及「數趣刷」最高3.3%，享指定網購、國內餐飲與指定飯店加碼回饋。另即將迎來端午連假， 6月30日前全臺旅行社刷台新卡，最高享5%回饋，旅遊消費滿額還加贈Trip.com鑽石級會員會籍，享點數回饋兩倍無上限；若是赴日旅遊，則可用台新Pay+綁定Richart卡，消費享最高19%優惠+3.8%回饋，再免1.5%國外交易手續費。