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中信卡4月及前四月刷卡金額創歷年同期新高 前四月突破3,000億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中國信託銀行長期布建多元支付生態圈，信用卡發卡與簽帳金額整體表現亮眼。圖為中國信託foodpanda聯名卡。圖／中信銀提供
中國信託銀行長期布建多元支付生態圈，信用卡發卡與簽帳金額整體表現亮眼。圖為中國信託foodpanda聯名卡。圖／中信銀提供

中國信託銀行長期布建多元支付生態圈，信用卡發卡與簽帳金額整體表現亮眼。中信銀4月發卡量達12.5萬卡，除「中國信託uniopen聯名卡」新卡量維持穩定成長外，中國信託銀行推出全新「中國信託漢神JCB聯名卡」，受惠於臺中漢神洲際購物廣場開幕，也帶動百貨客群申辦需求提升。此外，中信卡整體消費動能同步走強，4月總簽帳金額達新臺幣916億元，其中信用卡消費803億元，年成長25%，創歷年4月份新高。累計1至4月總簽帳金額3,657億元，信用卡刷卡金額3,192億元，再創歷年新高，顯示旅遊、餐飲、量販及海外消費等需求持續暢旺。

5月繳稅季，中信卡提供多元回饋無上限或分期0利率自由選，回饋率最高達2.5%，協助卡友輕鬆規劃、靈活運用資金。在餐飲優惠方面，中信卡推出獨家專屬保留位，熱門名店如饗饗、旭集、URBAN PARADISE免排隊入席；另提供包括君品酒店「頤宮」、文華東方「雅閣」等星級餐廳，以及知名度極高的「教父牛排」、「茹絲葵」與「漢來海港」等知名餐廳，刷中信卡最高10%回饋。

在旅遊方面與KKday、易遊網合作推出機票與訂房優惠，網購亦祭出最高10%回饋。同時搭配代扣繳生活帳單加碼贈禮，從繳稅、餐飲、旅遊到日常支出全面升級，強化卡友日常用卡黏著度。

信用卡 中信銀 刷卡

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