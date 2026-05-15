中國信託產險攜手Whoscall 強化全民「房」詐意識

拒絕「房」詐陷阱！台灣人壽子公司中國信託產險守護全民財產安全，強化民眾識詐能力，攜手全臺市占率第一的來電辨識App Whoscall，推出「守護房產・防詐大作戰」線上測驗，完成任務放送好康，提升全民「房」詐意識、守護房產安全。

近年「臺版地面師」偽造產權文件、假冒屋主騙取高額房產案例頻傳，不少民眾長者受害，中國信託產險提醒，詐騙集團常結合通訊科技誘騙，若收到「實價登錄已完成，請匯款手續費」、「地價稅退費待領取」等簡訊，要求點擊不明連結、立即匯款、提供個資等，都要提高警覺並透過官方管道查證，建議民眾申辦內政部「地籍異動即時通」及財政部「稅籍異動即時通知」，雙重防護房產安全，即時掌握名下不動產異動資訊。

為提升民眾防詐意識，中國信託產險鼓勵民眾善用Whoscall即時來電辨識與詐騙警示技術過濾可疑資訊，也大力投入識詐教育，透過線上互動式問卷測驗，將代書費或保證金、市場行情、不法移轉等議題納入題組，讓防詐意識融入民眾日常生活。