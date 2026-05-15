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玉山銀信用卡4月及累計前四月簽帳金額創同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
玉山銀行4月信用卡業務持續穩定增長。 圖／玉山銀行提供
玉山銀行4月信用卡業務持續穩定增長。 圖／玉山銀行提供

玉山銀行4月信用卡業務持續穩定增長，本月新發卡數約為5萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。4月單月簽帳金額為496億元，較去年同期成長13%，年度簽帳金額為2,005億元，較去年同期成長11%，4月單月與年度累積簽帳金額都創同期新高。

為滿足顧客多元的用卡需求，玉山Unicard不僅在百大指定消費提供最高4.5%回饋，更不定時推出領券加碼優惠，喜歡美食的卡友不要錯過，即日起6月30日，持玉山Unicard於國內餐飲消費，享加碼最高3%玉山e point回饋。不僅如此，累積的玉山e point更能放大10倍價值，使用30點玉山e point就可兌換FunNow「精選Buffet吃到飽300元饗食金」，輕鬆享受台北萬豪酒店Garden Kitchen、台北君悅酒店凱菲屋Café等頂級饗宴。

4月份玉山銀簽帳成長動能主要來自於旅遊、國外實體消費與行動支付，持續維持雙位數成長。因應顧客提前預訂暑期旅遊行程，即日起至6月30日推出「初夏悠遊趣」活動，於易遊網、東南、雄獅、華航（2610）、長榮航（2618）、Trip.com、Agoda、Klook等超過40間精選指旅行社、航空及國內旅遊平台刷卡滿額，登錄享最高5,000元優惠。而迎接5月繳稅季節，本行推出「金彩稅月」活動，使用玉山信用卡繳納綜所稅不僅享免手續費，亦可享最高0.4%玉山e point回饋及6期零利率優惠；刷玉山星宇航空（2646）聯名卡繳綜所稅享200元累積1哩（上限10萬哩），讓卡友繳稅不僅聰明享回饋、加速累積哩程，也能提升資金運用彈性。

玉山 信用卡 玉山銀

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