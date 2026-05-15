國泰人壽保戶子女獎學金50周年 8,000名得主25日開放查詢

國泰金（2882）長期深耕青年培育，以「大樹成長、文化深耕」為核心精神，持續推動「國泰青年節」系列活動，透過獎學金、體育賽事與防詐宣導等多元行動，鼓勵青年學子積極向學、勇敢逐夢，同時將溫暖與正向力量持續傳遞至社會各角落，實踐「BETTER TOGETHER 共創更好」的企業承諾。

邁入第50年的「國泰人壽保戶子女獎學金」12日於會計師見證下完成抽籤作業，今年共吸引5萬3,034件申請，最終抽出8,000名幸運得主。中籤名單將於5月25日正式公布於國泰人壽會員網站，申請人可透過線上系統快速查詢結果。

全程數位化申請提升效率 落實永續理念為地球盡一份心力

「國泰人壽保戶子女獎學金」長年陪伴青年學子成長，獎勵對象涵蓋高中至大專以上學生，其中大專組每名獎學金新台幣3,000元，高中組為2,000元，未中籤者亦可獲得精美紀念品。每年皆吸引全台數萬名學生踴躍參與，成為許多年輕人求學路上的溫暖支持。

本屆申請流程全面導入數位科技，從申請到審核皆透過線上系統完成，不僅大幅提升作業效率，也讓申請更加便利流暢，同時實現無紙化作業，為環境永續盡一分心力。

國泰人壽協理胡靖雯表示，國泰長期透過獎學金活動鼓勵學子回饋社會，近年更結合金融科技與永續理念，讓公益不僅有溫度，更具備效率與前瞻性。

國泰青年節多元培力 3x3籃球決戰台北並結合防詐教育

除獎學金外，「國泰青年節」系列活動另一重頭戲「國泰籃球3x3」亦正熱烈展開。各地分區預賽已於5月開打，吸引眾多優秀隊伍參賽，透過競技運動培養青年團隊合作精神，打造展現自我的舞台。

總決賽將於6月6日在台北實踐大學體育館登場，各區晉級隊伍將齊聚一堂角逐最終榮耀。活動現場亦持續攜手刑事警察局進行防詐宣導，提升青年對數位與金融詐騙的辨識能力，在數位時代中建立更安全、值得信賴的社會環境。

抽籤過程經大中聯合會計師事務所高國晟會計師（左一）認證。圖／國泰人壽提供